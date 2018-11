Neuer Wind im Golf Club Wümme: Anlässlich der Mitgliederversammlung im Kräuterhotel Heidejäger in Mulmshorn stand turnusmäßig die Wahl des Vorstands an. Der bisherige Präsident Cord Tewes kandidierte nach einer insgesamt 30-jährigen Tätigkeit im Ehrenamt nicht erneut und auch Vizepräsident Patrick Siegmund verabschiedete sich nach dreijähriger Tätigkeit aus dem Vorstand. Die mit 153 Mitgliedern sehr gut besuchte Versammlung wählte einstimmig und mit viel Beifall den nun mit Präsidenten Hermann Aukamp (rechts im Bild) und Rainer Wiens (links) als Vizepräsidenten neu besetzten Vorstand. Spielführer Rüdiger Heise, Schatzmeister Mathias Hagel und Platzwart Hans-Jürgen Sundorf wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch die Gremien Beirat und Ehrenrat wurden einstimmig besetzt. „Eine meiner besten Lebensentscheidungen war es, mit dem Golfsport anzufangen, und ich setze mir den Schwerpunkt als Präsident, unser Motto „Golfen unter Freunden“ zu leben und viele für diese Sportart zu begeistern“, so Aukamp in seiner Ansprache. Auch Vizepräsident Rainer Wiens ist dem Verein sehr verbunden und sieht die Mitgliederbindung und Gewinnung ebenfalls als wichtige Aufgabe an.