Der gewählte Vorstand (von links): Mathias Webel, Inga Warneke, Volker Twachtmann, Antje Darr und Henning Sittauer. (ISU, ISU/FR)

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen kam es dann zu einem einstimmigen Votum. Die Mitglieder wählten Volker Twachtmann zum Vorsitzenden sowie Henning Sittauer zu seinem Stellvertreter. Mathias Webel wurde als Rechnungsprüfer bestätigt. Neu im Vorstand der ISU sind Inga Warneke als Schriftführerin und Antje Darr als Organisationsleiterin.

Nach einem Rückblick auf das Jubiläumsjahr ging Twachtmann auf Aktuelles ein. So vertritt er die ISU bei dem Projekt Ausbildung in Stuhr, das sich mit der Berufsorientierung von Schülern und der Gewinnung von Auszubildenden für Stuhrer Unternehmen beschäftigt. Bereits jetzt können sich die ISU-Mitglieder den Termin für den nächsten Dämmerschoppen am Montag, 6. Mai, im Gasthaus Nobel vormerken: Ab 18.30 Uhr äußern sich die Stuhrer Bürgermeisterkandidaten Frank Holle, Stephan Korte und André Uzulis in einer öffentlichen Podiumsdiskussion. Im Vorfeld dieses spannenden Abends können Fragen und Themen per E-Mail an info@isu-stuhr.de geschickt werden.



Weitere Informationen im Internet unter www.isu-stuhr.de