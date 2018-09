Weserpark

Neues aus dem Weserpark

Auch wenn Calzedonia nicht mehr am bekannten Ort zu finden ist, so haben die Kunden des Weserparks auch weiterhin die Möglichkeit, sich mit angesagter Italian Beachwear einzudecken. Vor Kurzem erfolgte der Umzug auf eine neue und größere Fläche zwischen Hunkemöller und Pimkie. Mit dem neuen Ladenbau in Weiß und der bunten Beachwear ist Calzedonia ein Blickfang in der Mall des