Als Gäste waren Bürgermeister Niels Thomsen und Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier eingeladen.

Bevor es zur Fragerunde kam, informierte Thomsen über den aktuellen Stand bei der Neugestaltung des Brinkumer Ortskerns. Die Suche nach möglichen Investoren laufe weiterhin, allerdings sei diese zuletzt ins Stocken geraten. „Ich will nicht so tun, als ob das alles ganz toll ist“, sagte der Bürgermeister. Derzeit unterziehen die Gemeindeverantwortlichen das Projekt einem Realitätscheck, auf den etwa Mitte des Jahres eine weitere Bürgerbeteiligung folgen soll. Anschließend fließen die Ergebnisse erneut in den politischen Entscheidungsprozess in den jeweiligen Ausschüssen und letztlich im Gemeinderat ein. Darauf folgt die nächste Runde im Investorenwettbewerb. „Meine Prognose ist, dass die Bautätigkeiten frühestens Ende 2019 beginnen“, sagte Thomsen.

Zum Thema verkaufsoffene Sonntage hatte Thomsen ebenfalls wenig erbauliche Neuigkeiten. „Das ist ein Musterbeispiel einer Regelung, die an der Lebenswirklichkeit vorbeigeht“, verwies er auf die aktuelle Vorschrift. Gemäß dieser muss es einen Anlass geben, der mehr Besucher anzieht als der verkaufsoffene Sonntag an sich. Nach aktuellem Stand trifft dies in Stuhr lediglich für die Oldtimer-Show und den Schweinemarkt zu.

Ein Dauerthema auf dem Dämmerschoppen war in der Vergangenheit die Verlängerung der Straßenbahnlinie 8. Der Bürgermeister brachte erneut seine Position zum Ausdruck: „Die Anbindung von Stuhr ist unverzichtbar, ansonsten ersticken wir im Verkehr.“ Nach dem Gerichtsurteil zur Verlängerung der Linie 8 kämpfe man nun vor dem Bundesverwaltungsgericht darum, in Revision gehen zu können. „Ich befürchte, das dauert noch einige Zeit“, sagte er zur möglichen Fertigstellung der Straßenbahntrasse.

Im Verlauf des Abends kamen noch die Themen Kindertagesstätten und der damit verbundene Personalbedarf, weitere Gewerbegebiete sowie die künftige Zusammenarbeit zwischen Schule und Wirtschaft zur Sprache.

Am Montag, 5. März, 19.30 Uhr findet die ISU-Jahreshauptversammlung im Gasthaus Nobel Moordeich statt. Für Montag,

7. Mai, ist dort der nächste Dämmerschoppen zum Thema Datenschutznovelle geplant.