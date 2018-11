Die Geschichtswerkstatt Achim hat die 23. Ausgabe ihres regionalen Magazins der Reihe „Achimer Geschichts-Hefte“ vorgestellt. Am Sonntag, 28. Oktober, präsentierte die Werkstatt das Heft vor Mitgliedern, Autoren und Gästen. Acht Autoren haben mit ingsgesamt zehn Textbeiträgen das diesjährige Heft gestaltet. Wie in den vergangenen Jahren zeichne laut der Verantwortlichen auch dieses Heft eine große Themenvielfalt aus, die sich über Geschichten aus dem Mittelalter und die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart erstreckt. Alle bei der Präsentation Anwesenden erhielten ein Exemplar.

Ansonsten ist das Heft Nr. 23 der „Achimer Geschichts-Hefte“ ab 1. November in den Buchhandlungen Hoffman und Bücherwurm sowie in der Tourist-Info und Schreibwaren Mildner für 4 Euro erhältlich.