Während der Jahreshauptversammlung des Awo Ortsvereins Osterholz-Scharmbeck hat es einen Wechsel im Vorsitz gegeben. Die Vorsitzende Tanja Motscha stand zur Wiederwahl aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung und wird zukünftig als Finanzverantwortliche die Kasse des Ortsvereins führen.

Zum Vorsitzenden wurde Peter Schnaars gewählt, der in der Vergangenheit einer der Stellvertreter war. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Peter Schnaars (Vorsitzender), Barbara Spitze (Stellvertretende Vorsitzende) und Tanja Motscha (Finanzverantwortliche und kommissarische Stellvertretende Vorsitzende). Schriftführer ist weiterhin Mario Böschen, als Beisitzer wurden Günther Spitze und Peter Hoheisel gewählt. Der Vorstand wird zu gegebener Zeit einen Stellvertretenden Vorsitzenden aus den Reihen der Mitglieder besetzen. Der AWO Ortsverein wird auch zukünftig die Stuhlgymnastik im Haus Am Barkhof organisieren und die monatlichen Spielenachmittage und Skatrunden in der Seniorenbegegnungsstätte durchführen. Darüber hinaus sind weiter Aktivitäten wie Spargelessen, Grillnachmittage, Gesprächskreise und geselliges Zusammensein geplant. Es werden außerdem Informationstage zu aktuellen Themen angeboten.