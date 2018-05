Waren früher die Fenster vorwiegend aus Holz, Kunststoff und Glas, gibt es heute viele pfiffige Materialkombinationen, mit denen jeder Bauherr seine eigene Stilrichtung verwirklichen kann.

Erlaubt ist, was gefällt. Fenster aus Holz sind nach wie vor ein Klassiker und bei guter Pflege schmücken sie über Jahrzehnte das Zuhause. Kunststofffenster wiederum sind ebenfalls sehr beständig, in unterschiedlichen Farben erhältlich und zudem besonders pflegeleicht. Durch ihre Stabilität sowie ihre filigranen Bearbeitungsmöglichkeiten beeindrucken Metallfenster aus Aluminium, Stahl oder Edelstahl. Zu Hinguckern werden die Fenster aber auch mit einem Materialmix, zum Beispiel wenn die Außenhaut aus Metall gefertigt und auf der Innenseite die natürliche Haptik des Holzes spürbar ist. Aluminium- oder Stahlrahmen können ebenfalls auf spezielle Weise veredelt werden und eine goldene, silberne oder bronzefarbene Optik erhalten. Oder aber sie werden in gängigen RAL-Farben pulverbeschichtet.

Damit sich die Innenräume im Sommer nicht unangenehm aufheizen, darf der passende Sonnenschutz nicht vergessen werden. Moderne Rollläden aus Aluminium etwa machen heute nahezu jede Fensterform mit: Ob symmetrisch oder asymmetrisch, spitz, rund, halbrund oder schräg – sie werden vom Fachbetrieb vor Ort maßgeschneidert angefertigt. Ein weiterer Vorteil: Sie tragen zu einer angenehmen Raumatmosphäre bei. Denn Rollläden lassen sich mit sogenannten Lichtschienen ausstatten, die auch im geschlossenen Zustand wie durch ein Sieb Tageslicht in den Innenbereich einfallen lassen, ohne dass im Hochsommer die Gefahr von Hitzestau besteht.

Weitere Infos zu diesem Thema gibt es im Internet unter www.rollladen.de.