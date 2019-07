Künftig finden Kunden den Raumausstatter Drewes & Klatte in der Fritz-Thiele-Straße 3 in Bremen. (BIANCA KLÄNER)

„Wir freuen uns sehr, dass wir endlich neue Räumlichkeiten gefunden haben“, sagt Handwerksunternehmer Timo Klatte. Er und sein Geschäftspartner Lutz Drewes planen derzeit den Umzug ihres Raumausstatterbetriebs, der nach jetzigem Stand in der letzten

Septemberwoche stattfinden soll. Das Domizil von Drewes & Klatte mit dem bewährtem Service befindet sich künftig in der Fritz-

Thiele-Straße 3. Eineinhalb Jahre suchten die beiden Raumausstattermeister nach einem geeigneten neuen Standort in dem Stadtteil, in dem ihre Firma bekannt ist, bis sie ihn schließlich über persönliche Kontakte fanden. „Wir wollten umziehen, weil wir in der Habenhauser Landstraße nur ein sehr kleines Büro haben und die Geräuschkulisse sehr störend ist“, erläutert Drewes.

Der neue Standort bietet künftig so viel Platz, dass auch die hauseigene Polsterei dort ansässig sein wird. „Bislang ist dieser Bereich noch in Arbergen“, sagt Klatte. „In Zukunft werden wir viel effizienter arbeiten, wenn die Polsterei direkt im Hause ist.“ Ein weiterer Vorteil ist die zentrale Lage im Quartier, wodurch der Betrieb den Inhabern zufolge besser sichtbar sein wird. Wer die Firma an ihrem neuen Standort besuchen möchte, hat dazu am Sonnabend, 19. Oktober, im Rahmen eines Tag der offenen Tür Gelegenheit.

Die Unternehmer Lutz Drewes (links) und Timo Klatte stehen ihren Kunden bei Fragen rund um das breit gefächerte Sortiment mit Rat und Tat zur Seite. (BIANCA KLÄNER)

„Wir bieten alles rund um die textile Innenausstattung an“, sagt Klatte zum Produktportfolio. „Wer einen Fachbetrieb für Polsterarbeiten, Gardinen, Teppichböden, Sonnen- und Insektenschutz sucht, ist bei uns an der richtigen Adresse.“ Auch harte Bodenbeläge bietet Drewes & Klatte an, darunter die aktuell sehr beliebten Designbeläge. Diese können verklebt werden, lassen sich aber ebenso gut als Klickvariante verlegen. „Wenn jemand eine Fußbodenheizung hat, ist Verkleben allerdings die bessere Option“, sagt Drewes. „Dabei reagiert der Bodenbelag schneller auf die Wärme.“ Auch Kork und Laminat verlegt das Team.

Drewes kümmert sich vorwiegend um die Arbeiten im Bereich der Bodenbeläge, während sein Geschäftspartner hauptsächlich für die Polsterei und Netzwerkarbeit zuständig ist.

Die große Auswahl an Gardinenstoffen des Fachbetriebs sollte keine Wünsche offen lassen. (BIANCA KLÄNER)

Wer sich neue Gardinen aus dem Habenhauser Meisterbetrieb wünscht, kann vor Ort aus einer Vielzahl von Stoffen und Designs wählen. In Sachen Verdunklung und Sichtschutz sind Plissees ebenfalls sehr angesagt. Dass der Raumausstatter nicht nur Sonnen-, sondern auch Insektenschutz anbietet, hat sich herumgesprochen, und die Nachfrage ist groß. Seit Februar 2018 ist das Unternehmen mit einem weiteren Geschäft in der Bremer Straße 30 in Stuhr- Brinkum vertreten. „Der Standort hat sich sehr gut entwickelt und wir haben viele Neukunden gewonnen“, sagt Klatte. „Wir sind froh, dass die Renovierung unseres großen Schauraums in Brinkum bald abgeschlossen ist.“

Die Raumausstattermeister beschäftigen ein internationales Team, zu dem Kollegen aus Deutschland, ein Geselle aus Italien und Azubis aus Guinea sowie Afghanistan gehören. Mit Beginn des neuen Lehrjahrs kommen im August noch zwei weitere Auszubildende hinzu.

Die Südbremer Unternehmer freuen sich auf den bevorstehenden Umzug und haben noch viel vor: So ist für 2020 ein Kontor für Schaumstoffzuschnitte geplant und die Digitalisierung im Betrieb soll ausgebaut werden.

Mehr zum Raumausstatterbetrieb

Drewes & Klatte gibt es unter Telefon 0421 / 8 39 96 90 sowie im Internet unter www.drewes-klatte.de.