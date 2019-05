Seit April im Team: Prokuristin Dana Usbeck begrüßt den neuen stellvertretenden Betriebsleiter von Bädeker & Rux, den 22-jährigen Alex Astafev. (BIANCA KLÄNER)

Wer derzeit die ersten warmen Abende des Jahres in seinem Garten genießt und buchstäblich im Dunkeln tappt, kann die Experten mit einer fachgerecht installierten Außenbeleuchtung beauftragen. Die Elektroprofis verwenden draußen ebenso wie im Innenbereich so hochwertige wie langlebige Leuchten mit LED-Technik. Bewegungsmelder sorgen zum Beispiel im Vorgarten und auf ­Wegen zuverlässig dafür, dass die Beleuchtung sich einschaltet, sobald jemand dort in der Dämmerung und Dunkelheit entlangläuft. Registrieren Bewegungs- oder Präsenzmelder Bewegungen, haben sie gemeinsam, dass sie das Licht oder anderweitige Geräte einschalten. Die Einsatzorte sind indes unterschiedliche. Präsenzmelder werden vorwiegend an Decken von Büros, Fluren oder öffentlichen Gebäuden angebracht, um das Licht auch auszuschalten, sobald es wieder ausreichend hell ist oder sich keine Personen mehr im Raum aufhalten. Dazu messen sie die Helligkeit der Umgebung sowie gar kleinste Regungen. Bewegungsmelder hingegen sind eher darauf ausgerichtet, grobe Impulse zu erkennen und zum Beispiel die besagten Leuchten im Garten anzuschalten. „Nach einer festgelegten Zeit schaltet es sich dann wieder aus“, erläutert Prokuristin Dana Usbeck.

Spezialist für die Sanierung von Altbauten: der Betrieb im Alten Dorfweg 15 a. (BIANCA KLÄNER)

Ihr Vater Ronald Rux, der Geschäftsführer des Betriebs, zählt zu seinen Kunden viele Altbaubesitzer, die ihre Immobilie sanieren möchten. „Momentan boomt dieser Bereich in Bremen sehr, davon profitiert die Handwerksbranche“, sagt Usbeck. „Wir werden dazu geholt, weil es in vielen Altbremer Häusern noch eine zweiadrige Verkabelung gibt – und die ist nicht mehr Standard.“ Aus Gründen der Sicherheit lassen viele Bauherren einer Modernisierung die Anlage gegen eine moderne austauschen, die auf die Vielzahl von Elektrogeräten in heutigen Haushalten ausgelegt ist. Ebenso fehlen in vielen alten Wohngebäuden die von Experten dringend empfohlenen FI-Schutzschalter gegen Stromschlag.

Auch Belüftungsanlagen in Bädern installieren die Fachleute von Bädeker & Rux. Für diese größeren Arbeiten sollte man sich mit einem Vorlauf von vier bis sechs Wochen melden. Mit kleineren Anliegen wie dem Anschluss eines Elektroherds, der Überprüfung einer Steckdose oder dem Austausch von Leuchtmitteln kann man sich ebenfalls an das Unternehmen wenden. Das geht auch kurzfrstiger. „Dafür brauchen wir einen Vorlauf von ein paar Tagen“, sagt die Prokuristin.

Häufig finden Neukunden den Betrieb über eine eigene Recherche, doch es kommt auch vor, dass Handwerker aus anderen Gewerken nach einer Empfehlung gefragt werden – und Bädeker & Rux nennen. Neben vielen Privatkunden betreut das Unternehmen auch zahlreiche Bremer Krankenhäuser, deren Elektrik dank der Handwerksprofis stets auf dem modernsten Stand ist.

Vor einiger Zeit hat der langjährige Mitarbeiter Thomas Albert den früheren Betriebsleiter Wolfgang Zimmermann abgelöst, der im Sommer in den Ruhestand geht. Als Stellvertreter steht ihm seit Kurzem der 22-jährige Alex Astafev zur Seite. „Herr Astafev hat Anfang April bei uns angefangen. Wir freuen uns sehr, ihn im Team zu haben“, sagt Usbeck.

Zur Belegschaft gehören neben den Gesellen auch mehrere Lehrlinge, denn das Südbremer Unternehmen bildet seit jeher seinen eigenen Nachwuchs aus. Die beiden neuesten Auszubildenden sind derzeit im ersten Lehrjahr und haben sich gut bewährt. Einer von ihnen ist ein Geflüchteter, der über ein Praktikum den Weg ins Handwerk gefunden hat. „Er ist ein vorbildlicher Auszubildender“, lobt Usbeck.

Bädeker & Rux ist unter Telefon 596 13 95 zu erreichen. Weitere Informationen gibt es zudem im Internet unter www.baedeker-rux.de.