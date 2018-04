Alles so schön bunt hier: Jörg Pilawa bekommt ein neues Eurovision-Quiz. Drei Samstagabende in der zweiten Jahreshälfte 2018 soll es in Deutschland, Österreich und der Schweiz füllen. (ARD / Thomas Leidig / Brand New Media / Montage)

Der „Alleswisser“ fasziniert seit Menschengedenken. Auch wenn jene Zeiten, als man Generalgelehrten wie Goethe nachsagte, dass sie das gesamte Weltwissen in ihrem Kopf repräsentieren, lange vorbei sind: Möglichst viel zu wissen, ist immer noch sexy, wenn man den weltweiten Erfolg zahlreicher Quizshows als Maßstab nimmt. Nun soll zumindest in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder mal zeitgleich am Samstagabend geraten werden. Ein Gedanke, der Erinnerungen an Hans Joachim Kulenkampff und „Einer wird gewinnen“ weckt. „Ich weiß alles!“ heißt ein neues ARD-Format, dem Jörg Pilawa vorsteht und das den Fernseh-Samstagabend der drei Länder bereichern soll.

Dabei scheint der Weg künftiger Kandidaten zu ausgelobten 100.000 Euro ziemlich hart. Drei Runden sieht das Spielkonzept vor: Zunächst gilt es, einen ausgewiesenen Experten auf dessen Fachgebiet zu schlagen. Danach soll man 1.000 Gegner live im Studio ausschalten, um zum Finale drei prominente Quiz-Profis in die Schranken zu weisen. Im Sinne der Dreiländer-Prominenz stellen sich: Günther Jauch, Armin Assinger, der die Austria-Variante von „Wer wird Millionär?“ moderiert, und die Schweizer Quizkönigin Susanne Kunz, Vorsteherin der eidgenössischen Quizlegende „1 gegen 100“.

Gute Nachrichten für Jörg Pilawa: Der 52-jährige Hamburger ist das Gesicht eines neuen Eurovisions-Quiz der ARD. Zuletzt musste der Unterhaltungsprofi als Produzent der ARD-Vorabendreihe "Paarduell" eine Niederlage einstecken. Das Format wird nicht fortgeführt. (ARD / Thomas Leidig)

„Ich wünsche mir“, sagt der 52-jährige Jörg Pilawa, „dass “Ich weiß alles!„ die Tradition der guten alten Familienshow wieder aufnimmt, in einem modernen Gewand natürlich, aber mit echtem Wissen, mit viel Spaß, und mit Kandidatinnen und Kandidaten, die uns verblüffen.“ Drei Ausgaben des neuen Formats will der produzierende NDR in der zweiten Jahreshälfte 2018 liefern.