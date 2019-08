Reidar Pahl (links) und Arne Voßmeyer freuen sich auf die offizielle Eröffnung des Gesundheitszentrums in der Pappelstraße 69. (Andreas Schack)

September, wollen die Fachleute nun in der Pappelstraße 69 richtig feiern – mit besonderen Aktionen und Angeboten rund um die Gesundheit.

Direkt gegenüber der Bäckerei Weymann finden Patienten jetzt eine umfangreiche und professionelle Beratung mit Kompetenzsprechstunden und Angeboten von der orthopädischen Schuhversorgung bis zur Herstellung von individuellen Hilfsmitteln. Für die Anpassung von Hilfen und Prothesen setzen die Gesundheitsexperten modernste Methoden wie Scan-­Technologie, dynamische Druckmesssysteme und Bewegungsanalysen ein. Geschultes Fachpersonal steht den Kunden mit Rat und Tat stets zur Seite. Dazu gehören neben erkrankten und verletzten Patienten auch Sportler, die präventiv nach den optimalen Schuhen und Einlagen fragen. Zudem versorgt ein eigener Außendienst Kunden im häuslichen und klinischen Bereich.

Ilona Dammeyer ermittelt per Scanverfahren, die optimale Einlagenform für die Patienten. (Andreas Schack)

Modernste Messverfahren

Für die offizielle Eröffnung am

13. September haben die Inhaber Reidar Pahl, Lars Oesten und Arne Voßmeyer besondere Angebote vorbereitet. „Wir freuen uns sehr, dass wir als erstes Unternehmen in Bremen unseren Kunden ein kontaktloses Scanverfahren zur individuellen Anfertigung von Kompressionsstrümpfen anbieten können. Das System ist eine echte Innovation und erhöht den Tragekomfort für unsere Patienten merklich“, erläutert Pahl. Außerdem können die Besucher eine dynamische Fußdruckmessung vornehmen lassen. „Das ist für Diabetiker genauso interessant wie für Rheumapatienten“, sagt Voßmeyer. Alle Messungen sind am Tag der offenen Tür kostenlos. Natürlich stehen die fachliche Beratung und die modernste Technik aber auch an den weiteren Tagen während der Öffnungszeiten zur Verfügung. Jeden Mittwoch und nach Vereinbarung ist zudem ein Schuhmachermeister in der Filiale in der Pappelstraße vor Ort.

Nicole Voßmeyer steht den Patienten als Gesundheitsberaterin mit Rat und einem umfangreichen Sortiment an Hilfsmitteln zur Verfügung. (Andreas Schack)

Gegründet wurde die HBOrthopädietechnik im November 2004. Das Ziel: Ein modernes Sanitätshaus und Orthopädiezentrum zu entwickeln, das Patienten mit fachlicher Beratung auf hohem Niveau und moderner Technik und Werkstatt vor Ort ganzheitlich versorgen kann. Heute zählt das Unternehmen insgesamt 40 Angestellte. Die Zentrale und die Werkstatt, in der Prothesen und Einlagen selbst hergestellt werden, befindet sich in der Kurt-Schumacher-Allee.

Seit Januar 2018 ist Arne Voßmeyer als geschäftsführender Gesellschafter mit an Bord. Die drei Inhaber üben ihren Beruf als Orthopädieexperten mit Leidenschaft aus und sind abwechselnd in der Pappelstraße anzutreffen. Für die Gestaltung des neuen Hauses war ihnen ein offenes und modernes Design genauso wichtig wie die Wahrung der Privatsphäre ihrer Kunden. Darum stehen helle Kabinen zur Verfügung, in denen die Experten ihre Patienten ungestört beraten und an ihnen Messungen vornehmen können.

Die funktionelle Elektrostimulation ist solch eine Technik, für die viele Patienten von weit her zu HBOrthopädietechnik kommen. „Wir können mit dieser besonderen Orthesentechnik Menschen helfen, die unter Lähmungen leiden. Die elektronische Stimulation unterstützt die Muskeln, die ohne diese Stimulation gar nicht mehr genutzt werden und verkümmern würden. Damit konnten wir schon tolle Ergebnisse erzielen “, sagt Pahl. Seit mehr als zehn Jahren ist die Methode bereits bei HBOrthopädietechnik erfolgreich im Einsatz und wird stetig weiterentwickelt.

Individuelle Einlagen

Nicht zuletzt kommen viele Kunden auch wegen der digitalen Fußmessung zu Pahl, Oesten und Voßmeyer sowie ihrem Team. Mittels eines 3-D-Scanverfahrens ist es den Experten möglich, individuelle Schuheinlagen in der eigenen Einlagenmanufaktur herzustellen. „Das ist für viele unserer Patienten ein Meilenstein gewesen, nachdem sie zuvor viele Jahre Einlagen von der Stange getragen haben“, erläutert Voßmeyer. Auch für Sportler mit Knieproblemen und zur Unterstützung und Korrektur des persönlichen Gang- und Laufbildes ist diese Möglichkeit ein Segen“, sagt der Inhaber und lädt alle Interessierten ein, das Team am 13. September in der Pappelstraße zu besuchen, sich zu informieren und alles genau anzusehen.

Weitere Informationen über das vielfältige Angebot der Orthopädieexperten finden Interessierte im Internet unter www.hb-orthopaedie.de.