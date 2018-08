Bereits seit gut zehn Jahren hält Rita Hogrewe für ihre Kunden ein großes Angebot an Bio-Produkten bereit. (Andrea Grotheer, Andrea Grotheer/ag)

Ihr Sortiment passt sie regelmäßig an und geht dabei auf Kundenwünsche ein. So gibt es aktuell eine Reihe neuer Produkte für die Gesundheit und den Haushalt.

Neben den Kosmetikherstellerfirmen Annemarie Börlind und

Dr. Hauschka steht nun die Marke Dado Sens neu im Regal. „Es handelt sich um eine medizinische Naturkosmetik, die sich besonders für Menschen eignet, die unter Hautproblemen wie Neurodermitis, Rosacea oder Couperose leiden“, sagt Hogrewe. Auch Sonnenschutz bietet dieser Hersteller an.

Ein Genuss für die Haut und zugleich dekorativ: Handgesiedete Seifen sind eine von vielen Geschenkideen. (Andrea Grotheer, Andrea Grotheer/ag)

Für Personen mit Fruktoseintoleranz steht mit den Produkten des neu ins Sortiment aufgenommenen Herstellers Frusano eine abwechslungsreiche Palette an Lebensmitteln mit wenig oder ganz ohne Fruchtzucker bereit. Dazu gehören unter anderem Gummibärchen, Fruchtbonbons, Ketchup, Fruchtaufstriche und Senf. Auch Zuckeralternativen gibt es von Frusano. „Reis-sirup kann man zum Süßen ebenso verwenden wie Bio-Getreidezucker“, erläutert die erfahrene Geschäftsinhaberin, die ihre Kunden stets umfangreich berät.

Auch im Bereich Kosmetik wird darauf Wert gelegt: „Wir haben von Zeit zu Zeit Kosmetikerinnen im Haus, die eine Haut- oder Typberatung vornehmen, Pflegetipps geben und unsere Kundinnen auf Wunsch auch schminken“, sagt Hogrewe. Termine können im Geschäft erfragt und vereinbart werden.

Für den kleinen Durst hat die gelernte Drogistin und Aromatherapeutin, die von einem dreiköpfigen Team unterstützt wird, einen besonderen Service: „Bei uns kann man in mitgebrachte Gefäße kostenlos gefiltertes Leitungswasser zapfen“, sagt sie über ihr neuestes Angebot. Damit beteiligt sie sich an der deutschlandweiten „Refill“-Aktion, mit der Plastikmüll vermieden werden soll, indem auf Einwegbecher komplett verzichtet wird. Für Wassertrinker, die zu Hause ihr Leitungswasser nutzen, bietet Hogrewe Wasserfilter und dekorative Glaskaraffen an, die auf Wunsch mit einer Edelsteinmischung zur Vitalisierung ausgerüstet werden.

Zur Müllvermeidung tragen auch die wiederverwertbaren und bunt gestalteten Bambusbecher für den Coffee-to-go bei, den man in der Bioversion aus dem Kaffeevollautomaten bei „Lebenswert“ bekommt. Verschiedene Teesorten und Latte Macchiato, auch in vegan, schenkt das Team ebenfalls aus. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und Klönen ein.

Sommerzeit ist Insektenzeit. Wer sich vor einem Stich nicht schützen konnte, ist mit dem Insektenstick Biteaway gut beraten. „Das in Deutschland hergestellte Produkt wirkt ohne Chemie allein durch konzentrierte Wärme gegen juckende Insektenstiche“, erläutert Hogrewe.

Ein Multitalent ohne Chemie ist ihr zufolge auch das kompostierbare „1 für 4“–Papier, das aussieht wie Pergamentpapier. Es ersetzt Frischhaltefolie, Backpapier, Alufolie sowie Einschlagfolie. Ähnlich ist das Wachspapier: Dieses ist ebenfalls kompostierbar und je nach Nutzung mehrfach wiederverwendbar.

Erreichbar ist das Naturkostfachgeschäft „Lebenswert“ von Rita Hogrewe, Am Gewerbepark 4 in Hagen im Bremischen, unter Telefon 04746 / 91 83 63 oder per E-Mail an lebenswert@

ewetel.net.