Der Schlüssel zum dauerhaften Erfolg ist eine Kombination aus klaren Zielen und kleinen Schritten.

Auf Platz eins der Vorsätze rangiert der Wunsch nach weniger Stress: 62 Prozent der Deutschen nehmen sich für 2019 vor, Stress abzubauen oder zu vermeiden. Das zeigt eine repräsentative Forsa-Befragung im Auftrag der DAK-Gesundheit. Auf Platz zwei folgt im dichten Abstand der Vorsatz, mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen (60 Prozent). Klassiker wie mehr Sport und gesündere Ernährung folgen mit 57 und 49 Prozent. Jeder Neunte möchte den Jahreswechsel nutzen, um mit dem Rauchen aufzuhören.

Die meisten Menschen scheitern jedoch am Erfüllen ihrer Vorsätze, weil sie zu viel in zu kurzer Zeit erreichen wollen und sich dadurch enorm unter Druck setzen – was wiederum zur Frustration und zum Hinschmeißen des Ganzen führt.

Wer sein Verhalten dauerhaft ändern will, der braucht dafür genau definierte Ziele. Wer sich anstatt beispielsweise generell mehr Sport zu treiben vornimmt, einmal in der Woche zum Schwimmen zu gehen, der hat ein konkretes Ziel, das er verfolgen kann. Bei jedem Vorhaben gilt es außerdem, geplante kleine Schritte zu machen. Wer seine Miniziele und das Erreichen dieser Stufen zusätzlich schriftlich festhält und für sich dokumentiert, bekommt einen zusätzlichen Motivationsschub. Wichtig ist auch, sich auf Rückschläge einzustellen und durch diese nicht vom Gesamtweg abzukommen.

Wer abnehmen möchte, sollte – anstatt auf ehrgeizige Crash-Diäten zu setzen, die meist nur einen kurzfristigen Erfolg haben – lieber auf nachhaltige Weise Gewicht mit einer Ernährungsumstellung reduzieren. „Frisches Gemüse und Obst sowie Vollkornprodukte sind Lebensmittel, die lange sättigen und viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten“, erläutert Gertraud Huisinga, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bremen. „Zuckermäulchen sollten sich Süßigkeiten jedoch nicht verbieten, sonst sind Frust und Heißhungerattacken garantiert. Entscheidend sind hier die Mengen.“

Für jemanden, der in den vergangenen Jahren eher gemütlich unterwegs war, ist der Vorsatz, von null auf 100 aktiv zu werden, kein besonders guter. Besser wäre es, sich zunächst vorzunehmen, von nun an keine Gelegenheit für ein paar Extraschritte auszulassen. Auf dem Weg zur Arbeit und zurück kann man schon an der vorletzten Haltestelle der Bahn oder des Busses aussteigen und das letzte Stück zu Fuß gehen.

Im stressigen Alltag findet sich immer weniger Raum für die Familie. Umso wichtiger ist es, bewusst gemeinsame Zeit, beispielsweise am Wochenende, für gemeinsame Aktivitäten einzuplanen und sie in einem Familienplaner festzuhalten. Durch gemeinsame Aktivitäten, wie einen Spieleabend, den Besuch im Freizeitpark oder eine Übernachtung in einem Hotel in der Region steigt das Gefühl der Zusammengehörigkeit als Familie. Solch ein Tapetenwechsel hilft zudem auch, den Arbeitsstress mal zu vergessen – vor allem, wenn Mama und Papa sich eine Massage gönnen können, während die Kinder draußen toben.