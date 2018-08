Am Sonnabend-Nachmittag unterhielt der Capstan-Shanty-Chor die zahlreichen Gäste, die von Festwirt Jörn Gefken im grün-weiß ausstaffierten Festzelt mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Auch auf dem Festplatz tummelten sich zahlreiche Besucher. Die Kleinen konnten den Gerätewagen der Feuerwehr Stuhr begutachten oder die Hüpfburg belagern. Bereits am Sonntagnachmittag wurde die neue Schülerkönigin proklamiert. Erstmalig wurde diese Würde direkt auf dem Festplatz an der Schießbude ausgeschossen, und Cara Kleemeier erwies sich als am treffsichersten. Am Abend wurde das Königshaus komplettiert: Thomas Göde ist der neue Schützenkönig, unterstützt von Vizekönig Günter Ansorge. Bei den Damen setzte sich Marlies Owsianowski durch, Vizekönigin ist Heike Göde. Neuer Seniorenkönig ist Jürgen Giegling, Vize Dieter Buschmann. Kevin Ansorge wurde strahlender Jugendkönig vor Sören Giegling. Auf dem Bild zu sehen sind (von links) Sören Giegling, Kevin Ansorge, Dieter Buschmann, Jürgen und Karin Giegling, davor Cara Kleemeier, Thomas und Heike Göde, Marlies Owsianowski und Günter Ansorge.