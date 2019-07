Der Schützenumzug ist nicht nur für die Teilnehmer selbst, sondern auch für Zuschauer am Straßenrand ein Ereignis. Besonders Kinder kommen beim Bonbonregen auf ihre Kosten. (Christian Kosak)

Daneben können sich Besucher wieder auf ein buntes Programm freuen.

Vor dem großen Feierwochenende steht jedoch noch die Arbeit. So treffen sich die Schützen am Freitagabend zur Ausschmückung der Festhalle. Danach ist dann alles für die offizielle Eröffnung am Samstag um 14 Uhr vorbereitet. Standesgemäß wird die Fahne gehisst, wodurch auch weit über den Festplatz hinaus deutlich wird, dass dort die nächsten Tage jede Menge los ist. Im Anschluss beginnt der Schießbetrieb auf Adler und Scheibe.

Mit dem Umzug am Sonntag können sich Anwohner und Gäste auf einen der Höhepunkte des

Festes freuen. Gegen 13.30 Uhr treffen sich die Schützen mit ihren

befreundeten Vereinen auf dem Schwaneweder Marktplatz, um sich für den großen Marsch aufzustellen. Gegen 14 Uhr setzt sich der Tross in Bewegung, und zieht entlang folgender Strecke durch den Ort: Am Markt, Langenberg, Ritterkamp, Hohenbuchener Allee, Heidkamp, Damm, Voßhall.

Um dem Umzug noch etwas festlicher und bunter zu gestalten, bittet der Schützenverein alle Anwohner entlang der Wegstrecke ihre Gärten, Häuser und die Straßen zu schmücken. Auch das abdankende Königshaus freut sich über den Einsatz, da ihm das letzte Wochenende auf dem Thron so in besonders schöner Erinnerung bleiben wird. Außerdem lohnt sich das Schmücken, denn die am ansehnlichsten hergerichteten Anwesen werden von einer Jury prämiert.

Im Anschluss des Festumzuges können sich die Damen, die am Festumzug teilgenommen haben an einer Kaffeetafel stärken. Für die Herren gibt es kalte Getränke. Besucher können ein paar Runden über den Markt bummeln. Außerdem wird eine Tombola mit vielen spannenden Preisen angeboten.

Am Montag beginnt der Schießbetrieb um 9 Uhr, nur unterbrochen vom Sturm auf das Schwaneweder Rathaus, bei dem die Schützen

die Schlüsselgewalt übernehmen. Nach dieser aufregenden Aktion stärkt man sich ab 13 Uhr beim Festessen in der Schützenhalle. Mit anwesend sind auch Vertreter

aus Politik und Wirtschaft sowie

befreundeten Schützenvereinen. Außerdem werden in diesem Rahmen Ehrungen vorgenommen.

Gegen 18 Uhr stehen voraussichtlich die neuen Majestäten fest, die um 20 Uhr bei der großen

Königsproklamation der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden. Traditionell folgen im Anschluss Polonaise und Königsball.

Auch an diesem Wochenende haben Besucher die Gelegenheit sich im Schießen zu versuchen

beziehungsweise ihre Zielsicherheit unter Beweis zu stellen. So kann man am Sonntag und Montag auf eine Volksscheibe schießen, die auch entsprechend prämiert wird. Seinen Abschluss findet das Schützenfest schließlich am Dienstagabend mit der entsprechen­

den Siegerehrung und dem Katerschießen.