Das machte Thomas Silberhorn, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium, am Dienstag bei einem Termin vor Ort deutlich.

Das neue Logistikbataillon 163 soll vor allem zur Erweiterung der multinationalen Fähigkeiten beitragen und hat die Aufgabe, militärische Kräfte der Nato-Partner bei der Verlegung zu unterstützen. „Wir müssen als großes Land in Europas Mitte unsere logistischen Fähigkeiten ausbauen und Transporte quer durch Europa managen“, erklärte Silberhorn.

1200 Soldaten sind derzeit beim Logistikbataillon 161 in Delmenhorst in insgesamt acht Kompanien stationiert, zwei dieser acht Kompanien sollen dann für das neue Bataillon eingesetzt werden. Außerdem werden zusätzliche 273 Dienstposten in Delmenhorst angesiedelt. Auch die Feldwebel-Lilienthal-Kaserne wird um einige Gebäude erweitert, unter anderem sind ein neues Stabsgebäude sowie ein Unterkunfts- und Wirtschaftsgebäude sind geplant. Außerdem sollen mehrere Bestandsgebäude neu hergerichtet werden. „Delmenhorst eignet sich ideal als Standort“, sagte Silberhorn. Bei der Auswahl spiele unter anderem die Nähe zur Nordsee eine Rolle.

Damit die Logistik auch schnell und problemlos vonstatten gehen kann, rüstet die Bundeswehr auch ihren Fuhrpark um, da viele der alten Fahrzeuge bereits über 40 Jahre alt sind. „Es ist höchste Zeit, den Fahrzeugpark zu erneuern“, betonte Silberhorn. Insgesamt 2571 neue Fahrzeuge schafft die Bundeswehr dafür an, 60 davon wurden nun in Delmenhorst von den Streitkräften übernommen, von wo aus sie in Norddeutschland verteilt werden sollen. Zehn der sogenannten Ungeschützten Transportfahrzeuge (UTF) bleiben am Standort in Delmenhorst.