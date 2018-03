Auf der ersten Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Dörverden in diesem Jahr konnte der Vorsitzende Norbert Rendels (links) ein neues Mitglied begrüßen und ihm das rote Parteibuch überreichen. Frank Schmidt wohnt seit über zehn Jahren in Dörverden und war schon immer politisch sehr interessiert. Nach dem für die SPD schlechten Ergebnis bei der Bundestagswahl, sagte er sich „nun erst recht“ und beantragte beim SPD-Ortsverein Dörverden seinen Parteieintritt. Das nächste neue SPD-Mitglied wird Selin Küpli sein, doch sie muss noch etwas auf ihr Mitgliedsbuch warten. Damit kann die SPD in Dörverden in jüngster Zeit dann das fünfte neue Mitglied im Ortsverein begrüßen. Die Jahreshauptversammlung findet am 2. Mai statt.