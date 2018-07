Im Wirtshaus laden die urige Einrichtung und die überarbeitete Speisekarte zum Verweilen und Schlemmen ein. (Femke Liebich)

Einigen Gästen werden die Neuerungen im Select Hotel A1 Bremen in Stuhr sicherlich schon aufgefallen sein. Anfang des Jahres wurde das Hotel in der Moordeicher Landstraße 79 ebenso wie das

Select Hotel City Bremen in der Bürgermeister-Smidt-Straße von der Novum Hospitality-Gruppe übernommen. Als Hoteldirektor ist Carlton Courtney für die Standorte in Stuhr und in der Hansestadt verantwortlich.

„Die größte Veränderung ist, dass die beiden Hotels nun Teil der Marke Select Hotels sind und die Angebotspalette sowie die Tagespauschalen entsprechend dem Standard angepasst wurden“, sagt Courtney. Durch die Übergabe der beiden privat geführten Häuser an die Hotelkette gehe zwar eine Ära zu Ende, dennoch müssten die Gäste keineswegs auf den gewohnten Komfort und Annehmlichkeiten verzichten.

Die Gäste des Select Hotels A1 Bremen erwartet nach wie vor der gewohnte Komfort, der zu einem angenehmen Aufenthalt gehört. (Femke Liebich)

Das Select Hotel A1 Bremen verfügt über 76 Designzimmer und -suiten in unterschiedlichen Größen. Alle Räume sind mit modernen und stylischen Möbeln sowie hochwertigen Boxspringbetten ausgestattet. Dazu finden die Gäste geschmackvolle Badezimmer, Fernseher mit HD-Kanälen und kostenlosem Sky-Angebot, Internet und WLAN vor. Ein stilvoller Wellnessbereich zum Entspannen gehört ebenso zum Betrieb wie ein großzügiger Konferenzbereich für Tagungen mit bis zu 160 Personen.

Feierlichkeiten aller Art können nach wie vor in den entsprechenden Räumen veranstaltet werden. „Auch zukünftig werden wir Feste und Familienfeiern in unserem Haus ausrichten. Dabei kümmern wir uns nach Absprache mit den Gastgebern von der Dekoration über das Essen bis hin zur Musik um alles, was bei einer gelungenen Feier bedacht werden muss“, sagt der Hoteldirektor.

Das Select A1 Hotel Bremen in Stuhr verfügt über 76 Zimmer und Suiten in unterschiedlichen Größen. (Femke Liebich)

Bayerische Schmankerl

Unter dem Stichwort „back to the roots“ hat Courtney auch in dem

Wirtshaus Zum Schlemmerwirt für frischen Wind gesorgt. „Mir war es wichtig, dass wir unseren Fokus auf das ursprüngliche, aber dennoch moderne Wirtshaus mit bayerischer Gemütlichkeit legen“, betont er. Dementsprechend hat er mit dem Restaurantteam die Speisekarte angepasst: Dort finden die Gäste nun neben Suppen und Salaten ausschließlich bayerische Schmankerl wie Weißwürste, Schnitzel, Schweinsbraten und Leberkäse sowie als Dessert einen klassischen Kaiserschmarrn. Zu dem zünftigen Essen werden in bewährter Weise Paulaner-Bierspezialitäten frisch vom Fass angeboten. Insgesamt 120 Sitzplätze stehen den Gästen im Innenbereich der Gastronomie sowie weitere

30 Plätze im kleinen, aber feinen Wirtsgarten zur Verfügung.

Hoteldirektor Carlton Courtney zapft eine Bierspezialität im Paulaner Wirtshaus Zum Schlemmerwirt. Dort können die Gäste bayerische Schmankerl genießen. (Femke Liebich)

Zusätzlich gibt es in dem Hotel eine Sportsbar und eine Lounge mit beheizbarer Außenterrasse. „Gerade im Sommer fühlt sich ein Abend auf unserer Terrasse wie ein Kurzurlaub an“, sagt Courtney. Passend dazu bietet er unter dem Motto „Grillen & Chillen“ an den

Donnerstagen, 19. Juli, 16. August und 6. September, Barbecues auf der Terrasse an. Dabei können sich die Gäste zum Preis von 29,90 Euro pro Person auf einen gemütlichen Abend mit herzhaftem Grillgut, knackigen Salaten und stimmungsvoller Livemusik freuen. Wer jetzt Appetit bekommen hat, kann sich unter Telefon 04206/4490 anmelden.

Zwar freuen sich derzeit die meisten über laue Sommerabende und auf die anstehende Urlaubszeit, im Select Hotel A1 Bremen laufen aber bereits die Planungen für den Winter. „Die Vorbereitungen für die Kohlfahrtsaison sind im Gange“, sagt der Hoteldirektor. An den Sonnabenden, 19. Januar,

2. Februar und 23. Februar, bieten Courtney und sein Team wie gewohnt ein Kohlbüfett im Saal mit DJ und Tanz. Anmeldungen werden ab sofort telefonisch und schriftlich entgegengenommen.

Weitere Informationen zum Select

Hotel A1 Bremen gibt es im Internet unter www.a1hotel.de, www.select-

hotels.com und www.zum-schlemmerwirt.de. Buchungen für die Hotelzimmer oder die Gastronomie sind entweder online oder unter Telefon 04206 / 44 90 möglich.