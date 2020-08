John Legend (r) und seine Frau Chrissy Teigen bei der Oscar-Party der Vanity Fair 2020 in Hollywood. Foto: Ian West/PA Wire/dpa (Ian West / dpa)

US-Sänger John Legend (41) heizt mit dem Musikvideo zu seinem Song „Wild“ Spekulationen um weiteren Familiennachwuchs an.

Legend und seine Frau, Model Chrissy Teigen (34), erwarteten ihr drittes Kind, berichteten Promi-Portale wie „People.com“, „Us Weekly“ und „TMZ.com“ am Donnerstag (Ortszeit) - offiziell bestätigt wurde das von Sprechern des Paares zunächst nicht.

Doch US-Medien verweisen auf angeblich versteckte Hinweise: In dem Video zu dem Song stellen die beiden in romantischen Szenen ihre Liebe zur Schau. Zum Ende hin laufen sie mit Tochter Luna (4) und Sohn Miles (2) an einem Strand entlang, dann umarmt Legend seine Frau, die beide Hände über ihren leicht gewölbten Bauch hält.

Teigen verlinkte am Donnerstag auf Twitter einen Post des Musikvideo-Dienstes Vevo, der das „Wild“-Video mit dem Hinweis versah, es enthalte eine „wunderbare Überraschung“. Teigen postete ein Smiley-Emoji mit drei Herzen. Der elffache Grammy-Gewinner Legend und das Model sind seit 2013 miteinander verheiratet.

