Die Eurotier bietet Landwirten die Chance zum Gespräch. Dies nutzte auch Theo Runge am Stand von "Echt grün".

155 000 Besucher, davon 46 500 aus dem Ausland, und über 2500 Aussteller zählte die Eurotier 2018.

„Es ist spannend zu sehen, was es Neues gibt und was man selbst für Innovationen für seine Tiere gebrauchen kann“, so Theo Runge, der in Drebber Mastschweine hält. Der Vorsitzende des Landvolkes Diepholz war nicht nur als Besucher auf der Fachmesse, sondern leistete Dienst am Stand des Landvolk-Landesverbandes und am Stand der Kampagne „Echt grün – Eure Landwirte“. „Es war eine super Gelegenheit, die Imagekampagne Berufskollegen aus der ganzen Bundesrepublik vorzustellen. Es gab viele interessierte Nachfragen, zum Beispiel von Landwirten aus Bayern“, so Runge. Eine Teilnahme an der Kampagne sei für die bayrischen Bauern aber noch nicht vorgesehen. „Das kann aber noch kommen“, betont Runge nicht ohne Schmunzeln.

Besonders junge Landwirte und Landwirtinnen strömten zur Messe. „Bei der Eurotier geht es um praktische Neuerungen. Zur Information über neue Tierhaltungskonzepte, aber auch zum Treffen mit Freunden und Studienkollegen war die Messe für mich ein voller Erfolg“, berichtet Mathis Meyer. Der Junglandwirt hat auf seinem Betrieb in Staffhorst Sauenhaltung, Schweinemast und Ackerbau. Unter den Besuchern der Fachmesse findet man immer mehr junge Gesichter. Der Branchennachwuchs nutzt die Messe zur Information, um das Netzwerk zu pflegen und nicht zuletzt auch zum Feiern, was der Zuspruch zur Young Farmers Party beweist, die im Rahmen der Eurotier ausgerichtet wird. „Man kann hier sehen, wohin die Reise geht in der Landwirtschaft“, so Landwirt Meyer. „Tierwohl und Arbeitsoptimierung entwickeln sich stetig weiter. Da kann man schon viele Anregungen für seinen eigenen Betrieb mitnehmen. Im Kleinen wie im Großen.“ Für die Landwirte aus der Region ist die nächste Eurotier 2020 daher ein fester Punkt im Terminkalender.