Am 12. Februar ab 15 Uhr steht für interessierte BIG-Mitglieder eine Betriebsbesichtigung bei der Wöhlke Möbelmanufaktur auf dem Programm. (Alexander Fanslau und Wöhlke Möbelmanufaktur, Wöhlke Möbelmanufaktur)

Liebe Leserinnen und Leser,

bei dem inzwischen 14. Neujahrsempfang der BIG begrüßte der Vorsitzende Lars Gudat Anfang des Jahres rund 80 Gäste, darunter zahlreiche Mitglieder und Gäste aus Vereinen, Schule, Politik und Gemeindeverwaltung. In ihren einleitenden Grußworten hoben die stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Stuhr, Kristine Helmerichs, sowie der künftige Bürgermeister Stephan Korte die Bedeutung von derartigen Netzwerktreffen hervor.

Der Neujahrsempfang war für alle Anwesenden wieder eine schöne Gelegenheit, um bei Essen und Trinken anregende Gespräche zu führen und Informationen auszutauschen. Dazu konnte auch der Gastredner Andreas Greve vom

Beratungsunternehmen nextpractice GmbH mit seinem Vortrag zum Thema „Arbeits- und Führungskultur im Zeitalter der Digitalisierung“ einen Beitrag leisten.

Lars Gudat verwies in seinem Redebeitrag auf die zahlreichen für das neue Jahr anstehenden Aktivitäten der BIG. Einen laufenden Überblick hierüber erhalten Interessierte stets auf der Internetseite unter www.big-brinkum.de.

In der kommenden Woche, am Mittwoch, 12. Februar, treffen sich interessierte Mitglieder zu einer Betriebsbesichtigung bei dem BIG-Mitglied Wöhlke Möbelmanufaktur. „Wir freuen uns auf eine informative und spannende Veranstaltung bei der uns Geschäftsführer Stephan Wöhlke sicherlich einen Einblick in die vielseitigen Arbeitsprozesse geben wird, bei denen die Kombination von traditioneller Handwerkskunst mit moderner Planungs- und Gestaltungstechnik umgesetzt werden“, kündigt Lars Gudat an.

Wir wünschen Ihnen ein wunderschönes Jahr 2020!

Ihre BIG