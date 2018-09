Besonders kniffelig in diesem Jahr wurde es für alle Gruppen beim Hindernislauf. Dabei wechseln die Aufgaben jedes Jahr. (Jonas Kako)

Die Wettkämpfe wurden in diesem Jahr gemeinsam von den Feuerwehren Dreye und Sudweyhe veranstaltet. Austragungsort war der Übungsplatz der Sudweyher Feuerwehr.

Es haben insgesamt 21 Gruppen, davon zehn aus den Reihen der Jugendfeuerwehren, teilgenommen. Auch Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte und weitere Vertreter aus Politik, Verwaltung und der Feuerwehrführung haben sich vor Ort über die Wettkämpfe informiert.

Der Nordkreispokal besteht aus zwei Wettkampfteilen. Zunächst müssen die Wettkampfgruppen eine feuerwehrtechnische Übung absolvieren. Im Anschluss daran gilt es für alle Gruppen, einen Hindernislauf mit jährlich wechselnden Aufgaben zu meistern. In diesem Jahr mussten unter anderem ein Strohballen überwunden und mehrere Nägel in einem Balken versenkt werden.

Am Ende konnte sich bei den Aktiven die Gruppe aus Erichshof vor Fahrenhorst und bei den Jugendfeuerwehren (JF) die JF Brinkum/Stuhr vor Gr. Mackenstedt/Heiligenrode durchsetzen. Die im Jahr 2017 neugegründete JF Bremen-Arsten nahm in diesem Jahr zum ersten Mal teil und belegte gleich den dritten Platz. Bei den Aktiven wurde die Feuerwehr aus Groß Mackenstedt Dritter. Der nächste Nordkreispokal findet Anfang September 2019 in Fahrenhorst statt.