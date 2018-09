Die beiden Polarfüchse Michel und Skrollan im Beverstedter Tierpark haben Unterstützung bekommen: Am 18. September wurden aus dem Opel-Zoo in Kronberg drei weitere Polarfuchswelpen abgeholt. Somit ist CUX-ART um eine weitere Attraktion reicher geworden. Am Sonntag, 23. September, können die Besucher die Neuzugänge beobachten, wenn der Tierpark von 14 bis 17 Uhr seine Pforten öffnet. Außerdem ist es möglich, viele Tiere hautnah zu erleben, wie etwa die Lamas Horst, Luise und Daisy, die zwei Alpakas Bella und Brownie oder die beiden Riesenesel Bonnie und Clyde sowie den handzahmen Emu Emil. Und dann ist da noch die Zwergziege Kathrin mit ihren Kindern.

CUX-ART ist ein ideales Ausflugsziel für die gesamte Familie. Es gibt Zwergotter, Nandus unterschiedliche Füchse, Marderhunde, Ziegen, Schafe, Uhus, Rothunde, Luchse und Minischweine zu beobachten.

Der Tierpark liegt eben dem Kulturhof Heyerhöfen, Heerstedter Mühlenweg 13, an der B71 im Gewerbepark Beverstedt. Eintritt 5 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder. Das Café hat zeitgleich geöffnet. Infos über weitere Öffnungszeiten unter www.kulturhof.info, Rubrik Veranstaltungen oder Tel. 0 47 47 / 10 14 (Praxis Dr. Steiner).