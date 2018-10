Viel Spaß und gute Lernerfolge hatten die Teilnehmer der diesjährigen „Tryandplay“-Aktion der TG Uesen. Nach den Erfolgen der letzten Jahre haben in diesem Sommer 15 neue Tennisspieler an dieser Aktion teilgenommen. Am 17. September fand dann zum Abschluss das Newcomer-Turnier statt.

Gespielt wurden einige Runden Doppel, mit stets wechselnden Gegnern und Mitspielern. Bei den Damen hatte am Ende Sarah Rauscher die meisten Punkte gesammelt, gefolgt von Yvonne Milberg und Eli Fard-Ranahma, die auf Platz zwei und drei landeten. Bei den Herren siegte Hendrick Neubeck knapp vor Jens Milberg. Anschließend lud der Verein dann alle Teilnehmer des Turniers auf ein Getränk ein und die Sieger erhielten kleine Preise.

Erfreulicherweise haben sich ab Oktober – mit dem Beginn der Hallensaison – die allermeisten der Schnuppermitglieder entschlossen, der TG Uesen beizutreten und dem Tennissport treu zu bleiben. Auch im nächsten Jahr wird es wieder eine solche „Tryandplay“-Aktion geben, einige Anmeldungen hierfür liegen uns schon vor. Bei Interesse bitte eine E-Mail an lesemann@tg-uesen.de.