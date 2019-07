Die Mischung aus Fachmesse, Unterhaltung und Jahrmarkt lockt alljährlich Tausende Besucher an. (Hans-Henning Hasselberg)

Aber auch für Personen, die beruflich nichts mit diesem Sektor zu tun haben, wird allerhand geboten. „Wir haben wieder ein tolles Rahmenprogramm zusammengestellt“, sagt Dirk Gieschen, Geschäftsführer der Tarmstedter Ausstellungs-GmbH. Die Aspekte Informieren, Diskutieren und Konsumieren stehen ihm zufolge im Mittelpunkt.

Premiere feiert in diesem Jahr das Schlammfußball-Turnier. Dabei treten am Sonnabend, 13. Juli, jeweils zwei Fünfer-Teams gegeneinander an. Ab 11 Uhr heißt es dann acht Minuten lang (inklusive Seitenwechsel): Das Runde muss ins Eckige. Die Gewinnermannschaft überreicht die Spendensumme in Höhe von 1000 Euro direkt an die Niedersächsische Landjugend für eine Einrichtung in Ghana. Veranstalter des Turniers sind das Magazin Land & Forst, die Agravis, die Raiffeisen AG, die Niedersächsische Landjugend und die Tarmstedter Ausstellungs-GmbH.

110 000 Besucher strömten im vergangenen Jahr auf das Messegelände im Wendohweg. Dafür bedanken sich die rund 200 Organisatoren, Mitarbeiter und Helfer. (Andreas Dittmer)

Zudem gibt es bei der Tombola attraktive Preise zu gewinnen. Bei der Ziehung am Montag, 15. Juli, um 18 Uhr im Festzelt darf sich der Gewinner auf einen Citroën Berlingo freuen.