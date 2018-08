Der TC Lilienthal, die Volksbank

Osterholz Bremervörde und weitere Sponsoren sind an den drei Turniertagen nicht nur für die Rahmenbedingungen für einen attraktiven Tennissport verantwortlich. Die Veranstalter kümmern sich ebenfalls um das Wohl der zahlreichen Besucher.

Zur Ablenkung, Stärkung und für einen stimmungsvollen Ausklang der Turniertage sorgen auf dem Gelände des Sportparks zahlreiche Gourmetzelte sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. „Das ist schon außergewöhnlich, was wir hier bieten“, sagt Clubmanager Teo Nekic.

Pizzen und frisch zubereitete Gambas nebst Weißwein und Prosecco bietet das Team des Restaurants

Menada an. Hamburger der Spitzenklasse, abgerundet mit frischen Pommes, Kartoffelecken und Salaten, das Markenzeichen von Susi‘s Diner & Sportsbar, stehen ebenfalls zur Auswahl. Wenn es kein Burger sein soll, locken zudem Leckereien wie Grillwurst und Nackensteak. Dazu sorgt das Team mit Bier, Weizenbier und alkoholfreien Kaltgetränke für Erfrischung. Der Feinkostladen und das Café Culinari bietet den Turnierbesuchern im Sportpark neben Weinen schmackhafte Antipasti, Käseplatten, Mozzarella, Fingerfood und Parmaschinken an. Die Bäckerei Barnstorff hält in ihrem Pagodenzelt eine Auswahl an Kaffee, Kuchen, Torten und verschiedene Eissorten bereit. Dort gibt es zudem das beliebte und schmackhafte Markenzeichen des Tennisturniers: Das Bäckerei-Team hat die beliebten Blaubeeren mit

Sahne und spritzigen Prosecco dabei.

Freuen dürfen sich die Besucher der Lilienthaler Volksbank Open auf den sogenannten Sundowner am Sonnabend. Direkt nach Spielende werden ab 19 Uhr unter einem 18 Meter langen Segel knusprig gegrilltes Spanferkel und ein Salatbüfett serviert. Zuständig für dieses Highlight ist die Eventmanagerin Ribana Colar von Rico Event. Im Rahmen des Sundowners spielt ein spanischer Gitarrist Livemusik. Diesen Part sponsert Sven Behrens, Inhaber von Pro SB

Immobilien.

Werbung in Eigensache

Aber auch für Information und ein Shoppingerlebnis ist den Veranstaltern zufolge am Turnierwochenende gesorgt. Die Volksbank ist mit einem Infozelt und mehreren Gesprächspartnern vor Ort, der Sportausrüster Wilson wird seine gesamte Produktpalette einschließlich der neuen Hallenschuhe präsentieren. Nicht zuletzt wollen die Veranstalter an allen drei Turniertagen für den Tennissport und den Verein werben. „Wir stehen mit unserem Team bei allen Fragen zur Verfügung“, sagt die Vorsitzende Ute Goertz.