Scarlett Johansson wurde erneut wegen ihrer Rollenauswahl kritisiert. (John Phillips / Getty Images)

Brisante Aufregung um Superstar Scarlett Johansson: Nachdem die Schauspielerin öffentlich dafür kritisiert worden war, das Angebot einer Transgender-Rolle angenommen zu haben, verteidigte sie sich jüngst in einem Interview mit dem Magazin „As If“. Nun beschuldigte die 34-Jährige allerdings das Magazin, ihre Aussagen aus dem Kontext gerissen zu haben, um mehr Klicks zu erhalten.

Gegenüber „Variety“ stellte Johansson klar: „Ich persönlich bin der Meinung, dass in einer idealen Welt jeder Schauspieler in der Lage sein sollte, jeden zu spielen, und Kunst in allen Formen sollte immun gegen politische Korrektheit sein. Das ist der Punkt, den ich angesprochen habe, auch wenn er nicht so rübergekommen ist.“

In der Realverfilmung des populären Mangas "Ghost in the Shell" spielte Scarlett Johannson den Cyborg "Major", der gegen einen Hacker zu Felde zieht. Auch um diese Rolle gab es Kontroversen. (2017 Paramount Pictures)

Jedoch wisse sie, so Johansson weiter, dass weiße Frauen es in Hollywood leichter hätten: „Ich erkenne an, dass es tatsächlich eine weit verbreitete Diskrepanz in meiner Branche gibt“, räumte sie ein. Weiße CIS-Schauspieler würden begünstigt. Ihr sei bewusst, „dass nicht jedem Schauspieler die gleichen Chancen gegeben wurden, mit denen ich privilegiert war“. Daher unterstütze sie „die Vielfalt in jeder Branche und werde weiterhin für Projekte kämpfen, bei denen alle einbezogen sind“.

„Sollte jede Person, jeden Baum, jedes Tier spielen dürfen“

Im Interview mit dem Magazin „As If“ hatte die Schauspielerin zuvor kritisch über den „Trend“ zu politisch korrekten Castings reflektiert und die Wahl ihrer Rollen verteidigt. „Als Schauspieler sollte ich jede Person, jeden Baum, jedes Tier spielen dürfen, weil das mein Job und die Anforderungen meines Jobs sind“, hatte sie erklärt. „Ich habe das Gefühl, es ist gerade ein Trend in meiner Branche, der aus verschiedenen sozialen Gründen geschehen muss. Allerdings gibt es Momente, in denen das unangenehm wird, nämlich wenn es die Kunst betrifft. Die Kunst sollte frei von Einschränkungen sein.“

Hintergrund der Debatte ist das Biopic „Rub & Tug“. Scarlett Johansson war 2018 unter Beschuss geraten, da sie in dem Film die Rolle des transsexuellen Dante Tex Gill spielen sollte. Nachdem Kritik laut wurde, dass ein transsexueller Schauspieler die Rolle übernehmen sollte, gab sie ihren Part wieder ab. Eine ähnliche Diskussion entzündete sich schon 2016 um die Manga-Verfilmung „Ghost in the Shell“, in der Johansson die Hauptrolle übernahm. Viele Beobachter hätten angesichts der japanischen Buchvorlage lieber eine asiatische Schauspielerin in der Rolle gesehen.