Schon seit April 2016 trainiert die Hip-Hop-Formationsgruppe Untamed Crew unter der Leitung der Trainerin Jessica Zambrano im TSV Bierden gemeinsam für die großen Meisterschaften. 2018 scheint das bisher beste Jahr für die Gruppe zu sein. Nachdem Sie sich zuerst auf den neunten Platz beim Hip-Hop-Contest in Münster tanzten, ging es bei der Hip-Hop-Dance-Championship in Hannover mit der Qualifikation für die Weltmeisterschaften in Amerika steil nach oben. Des Weiteren besuchte die Gruppe den Delmenhorster Streetdance Contest, wo sie den achten Platz erzielte.

Die Gruppe besteht aus 13 Kindern zwischen zehn und 15 Jahren. Sie trainiert freitags von 16 bis 18 Uhr und vor Meisterschaften auch am Wochenende. Neben der Formation stellen einige Kinder ihr Können auch als Solo- und Duo-Tänzer unter Beweis. Die Untamed Crew zeigt sich auch bei Veranstaltungen in Achim wie dem Kinderkarneval im Kasch, dem Stadtfest und dem Dorffest in Bierden als stolzer Repräsentant der Stadt. Ab September wird Verstärkung für die Gruppe gesucht. Interessierte können sich beim TSV Bierden oder der E-Mail-Adresse jessy.hiphop16@gmail.com melden.