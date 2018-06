Ein Nichtschwimmer opfert sein Leben um einen fünfjährigen Jungen zu retten. (Symbolbild) (dpa)

Der 22-jährige Victor Mozqueda aus Kalifornien, hat am Samstagmorgen einen Fünfjährigen vor dem Ertrinken gerettet. Mozqueda selbst war Nichtschwimmer und hat die Rettungstat nicht überlebt. Der Junge konnte wiederbelebt werden und wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo er derzeit behandelt wird. Die Leiche des 22-jährigen wurde zwei Stunden später gefunden.

Wie CNN berichtet, haben Victor Mozqueda und seine Familie einen Familienausflug in den Sequoia Nationalpark in der kalifornischen Sierra Nevada geplant. Am Samstagmorgen kamen sie gegen sieben Uhr an und wollten an einem Fluss entlanglaufen.

Der Untergrund war rutschig, weshalb der fünfjährige Vincent Gonzales den Halt verlor und in den Fluss fiel. Daraufhin sprang der 22-jährige Nichtschwimmer hinterher, um den Neffen seines Schwagers zu retten.

Auch weitere Personen, darunter die Eltern des Jungen, sprangen in den Fluss und versuchten Mozqueda zu unterstützen. Mozqueda konnte den Jungen, nachdem sie bereits mehrfach untergegangen waren, in Richtung seiner Eltern drücken, ehe er von der Strömung unter Wasser gerissen wurde. (gem)