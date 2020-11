Schöne Frau, allein in New York: Nach dem Verschwinden ihres Mannes weiß Grace (Nicole Kidman) gar nicht mehr, wem sie noch vertrauen soll. (Home Box Office)

In „The Undoing“ (ab 30. November, montags auf Sky Atlantic HD) steht die Welt von Grace Fraser (Nicole Kidman) ganz plötzlich Kopf. Ihre Ehe mit Jonathan (Hugh Grant) ist plötzlich nicht mehr das, was sie einmal war, und die New Yorker High Society entpuppt sich als ein einziges Minenfeld. Regisseurin Susanne Bier gab jetzt im Interview einen Ausblick auf das Geschehen: „Sie können sich auf einen Thriller freuen, der sich um eine Beziehung dreht. Aber gleichzeitig geht es auch um Privilegien der Oberschicht und ihren Umgang mit einer unerwarteten Katastrophe. Ich finde auch, dass es sehr, sehr köstlich und unwiderstehlich ist, eine so versierte, interessante und schöne Person wie Grace im Zentrum von etwas zu haben, das am Ende komplett auseinanderfällt. Obendrauf gibt es noch die wunderschöne Szenerie von New York. Die Zuschauer erwartet sechs Stunden köstlicher Realitätsflucht!“

Für Nicole Kidmans Serienfigur ist ihr Sohn der einzige Anker inmitten des puren Chaos. Auch im wahren Leben tut die Vierfach-Mutter alles, um ihren Kids ein glückliches und harmonisches Leben zu ermöglichen. Die Hollywood-Schönheit gab im Interview mit der Agentur teleschau zu, dass sich dieser Aspekt ihrer Serienrolle nicht wirklich von ihrem Privatleben unterscheidet: „Um ehrlich zu sein, geht die eine Rolle in die andere über. Mein Mutterinstinkt ist die stärkste Kraft in mir. Mein Ehemann sagt immer: 'Nicole, du bist so mütterlich zu allen um dich herum.“

Superstars unter sich: Grace (Nicole Kidman) und Jonathan (Hugh Grant) wirken auf den ersten Blick wie ein glückliches Ehepaar ohne Probleme. (Home Box Office)

Wie sich das bemerkbar macht? Die 53-Jährige lässt tief blicken: „Ein Teil von mir liebt es, sich immer um andere Menschen zu kümmern - und damit meine ich nicht nur meine Kinder, sondern auch Freunde, Verwandte und natürlich auch meinen Ehemann. Es bereitet mir einfach Freude. Doch das Wichtige daran ist, nicht zu vergessen, dass man sich auch um sich selbst kümmern muss.“

Die gebürtige Australierin verriet im teleschau-Interview zudem, wie sie sich selbst beschreiben würde: „Mutter, Ehefrau, Schwester, Tochter und für manche die beste Freundin.“ Warum sie das Wort „Schauspielerin“ weggelassen hat? Nicole Kidman ergänzte lachend: „Ich glaube, es ist mir nicht in den Sinn gekommen, weil es nicht meine Identität ist. Meine Identität sind die Menschen, mit denen ich mich in einer Beziehung befinde. Die Schauspielerei ist meine Arbeit, die ich liebe, aber das bin nicht ich - der Mensch.“

Die sechsteilige Miniserie ist ab 30. November auf Sky Atlantic HD immer montags, ab 20.15 Uhr, in Doppelfolgen zu sehen und parallel auf Sky Ticket in Deutschland, Sky X in Österreich und über Sky Q auf Abruf verfügbar.