Daniela Büchner kämpft in einer kurzen Videobotschaft an RTL Next mit den Tränen. „Wir wissen nicht, wie wir den Verlust jemals verkraften sollen“, meldet sie sich erstmals nach dem Tod ihres Mannes, Jens Büchner, zu Wort. Der „Goodbye Deutschland“-Star verstarb am 17. November im Alter von 49 Jahren an den Folgen von Lungenkrebs.

Daniela bedankt sich in der Botschaft für die Anteilnahme der Menschen und erklärt weiter, sie brauche viel Zeit für sich und ihre Kinder, „um zu verstehen, was in den letzten Tagen und Wochen passiert ist“. Die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani sind erst zwei Jahre alt. „Mein Mutterherz blutet, wenn ich sehe, wie die Kinder leiden“, erklärte die fünffache Mutter im Interview mit „RTL“.

Bereits aus erster Ehe hat Daniela Büchner drei Kinder. Ihr damaliger Mann verstarb im Jahr 2009. Die „großen Kinder“ hätten „diese dreieinhalb Jahre mit Jens sehr genossen“, deutet sie an, dass ihr Ehemann nicht nur den gemeinsamen Zwillingen fehlt. „Ich weiß nicht, was das Leben mir für eine Prüfung gibt. Und ich denke auch, dass ich nie wieder glücklich werden kann. Denn ich war glücklich mit Jens, und das geht nicht mehr“, meint die 40-Jährige.

Ob sie an Jens' Karriere festhält und künftig auch ohne ihn im Fernsehen zu sehen sein wird, dazu äußerte sie sich bisher nicht. Eine klare Absage gab Daniela Büchner zuletzt aber dem RTL-Dschungelcamp - zumindest für das Jahr 2019. Das Café auf Mallorca, die „Faneteria“, möchte die Witwe von „Malle-Jens“ aber behalten und in eine Gedenkstätte umwandeln, wie „Bild“ berichtete.