7.30 Uhr morgens, ich habe verschlafen. Jetzt schnell unter die Dusche und zum Job. Aber nein! Ich muss ja nach dem Duschen die Glastür mit der Gummilippe abziehen und mit einem Mikrofasertuch die Ecken, die Spritzwasserschutzleiste der Glastür sowie den Griff abtrocknen – und zwar anständig, denn sonst habe ich unschöne Wasserflecken auf der Fläche und irgendwann bildet sich Schimmel.

So oder ähnlich spielt sich diese morgendliche Szene täglich in Tausenden von Haushalten ab. Dabei lässt sich dieses lästige Problem ganz einfach lösen: Zunächst einmal muss genau überlegt werden, was man wirklich will. Was erwarte ich von meinem Badezimmer? Es ist ratsam, sich bis ins kleinste Detail mit all seinen Folgen Gedanken zu machen. Teile ich das Bad mit einer, zwei, drei Personen – sogar gleichzeitig? Bewegungsfreiheit im Bad ist das A und O. Wie aufwendig ist es zu putzen? Glaselemente sehen zwar klasse aus, müssen aber ständig gepflegt werden. Ähnlich wie Spiegel, die zu tief an Waschbecken heranreichen. Jeder Spritzer muss anschließend wieder wegpoliert werden. Das macht nicht unbedingt Freude.

Wer einen Neubau oder eine

Sanierung vor sich hat, dem bieten sich jede Menge Möglichkeiten. Und eine heißt: die Dusche einmauern. Keine Glastrennwand, keine Glastür, die unter Umständen im geöffneten Zustand im Weg steht, kein lästiges Trocknen der Elemente. Obendrein kann man in eine gemauerte Dusche noch eine Sitzgelegenheit einbauen und sie breit genug für Rollator oder Rollstuhl, sprich auch ebenerdig, für die altersgerechte Zukunft gestalten.

Zusätzlich lassen sich in eine Mauer noch Wandnischen für Duschgel, Shampoo und Co integrieren. Bei einer nicht decken-­

hohen Mauer macht sich ein Farn darauf sehr gut. An der Rückwand finden Handtuchhalter oder Spiegel Platz, ein Badezimmerschrank oder gar das Waschbecken, WC und Bidet.

Die Gestaltungsvarianten eines Badezimmers sind schier unendlich. Farben, Material und Aufteilung sind jedoch die ersten drei Dinge, über die man sich ganz klar werden sollte. Inspiration gibt es im Internet. Wählen Sie eine Such­maschine aus und geben Sie das Stichwort „Badezimmer“ ein. Klicken Sie auf „Bilder“.