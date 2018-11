Die Underwater Dragons stellen ihr Drachenboot zur Verfügung. In Berne angekommen, nimmt sich der Nikolaus für jedes Kind Zeit und übergibt ein kleines Präsent. Alles ist hübsch beleuchtet und lässt nicht nur die Kinderaugen strahlen. Für die Wartezeit sorgen Stände mit warmen und kalten Getränken sowie Bratwürsten für das leibliche Wohl. Damit niemand diesen tollen Augenblick verpasst: Der Nikolaus wird am 8. Dezember um 17 Uhr in Berne eintreffen und hofft auf viele Kinder und Eltern.