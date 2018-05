Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nisthilfen fürs Schulhaus

FR

Kürzlich war eine kleine Delegation des Nabu Verden unter der Leitung von Hans-Jürgen Maaß zu einem kleinen Einsatz am Alten Schulhaus Dauelsen und konnte weitere Nisthilfen anbringen. In bestehenden Kästen war in diesem Jahr schon erster Nachwuchs bei den Kohlmeisen zu verzeichnen, die den neugierigen Besuchern die hungrigen Schnäbel entgegenstreckten.