Trotz eisigen Windes und Minustemperaturen trafen sich die Nabu-Aktiven der BiotoppflegegruppeHoltum zum alljährlichen Nistkastenputz. H.-G. Wilhelmi hatte sein gut vorbereitetes Kartenmaterial zur Identifizierung der rund 150 Nistkästen im Holtumer Moor dabei. So konnte die Gruppe die entsprechenden Kästen in den weitverzweigten Waldstücken gut finden. Gleichzeitig konnte anhand des Nistmaterials festgestellt werden, welche Arten in den Nabu-Kästen brüten. Blau-, Kohl-, Tannen- und Weidenmeisen, Trauerschnäpper, Feldsperlinge und Kleiber sind Brutvögel, dennoch waren wieder einige Kästen von Fressfeinden heimgesucht worden. Ein Kasten wurde von einer Gelbhalsmaus bewohnt, die aus dem Nistmaterial lugte und aus Naturschutzgründen in dem Nistkasten wohnen bleiben durfte.