Neuer Job für Ex-No-Angels-Sängerin Sandy Mölling: Die mittlerweile 37-Jährige übernimmt die Hauptrolle im Musical "Die Päpstin". Zu sehen ist die Inszenierung von Benjamin Sahler ab 10. August im Theaterhaus Stuttgart. (Andreas Rentz/Getty Images)

In den 2000-ern stürmte Sandy Mölling mit den No Angels die deutschen Charts. Mittlerweile hat sich die 37-Jährige in der Musical-Szene etabliert und steht bald in einer ganz besonderen Rolle auf der Bühne: Ab 10. August ist sie in der Hauptrolle in „Die Päpstin“ zu sehen. Der Theaterdirektor des Ludwigs Festspielhaus Füssen, Benjamin Sahler, zeigte sich erfreut, die Sängerin für ein Gastspiel im Theaterhaus Stuttgart verpflichtet zu haben: „Für mich eine Fügung des Schicksals - von den No Angels zur Päpstin.“ Außerdem schwärmte er von Mölling als „absolute Traumbesetzung mit einer unglaublich starken Stimme und einer außerordentlichen Bühnenpräsenz“.

Die Musicaladaption des Weltbestsellers von Donna W. Cross feierte bereits Ende letzten Jahres Premiere in Füssen. Im Stück geht es um die Päpstin Johanna - eine Frau, die ihrem Glauben treu bleibt und für Bildung und Freiheit kämpft. Sandy Mölling wird in dieser Rolle vom 10. August bis 1. September im Theaterhaus Stuttgart zu sehen sein. Schon seit 2010 steht die Zweifachmama als Musicalstar auf der Bühne.