Seile, Bälle, Rollbretter, Reifen, Ringe und vieles mehr stehen zur Verfügung. Auch Wünsche der Kinder werden berücksichtigt. Der Spaß, das Anregen der Fantasie, diese auszuleben und mit anderen Kindern gemeinsam etwas zu tun und zu erleben, stehen ganz klar im Vordergrund. Familien mit mehreren Kindern, schüchterne oder zurückhaltende Kinder, Kinder, die gerne mit Mama oder Papa, Oma oder Opa gemeinsam turnen wollen oder einfach Spaß daran haben, mit älteren oder jüngeren Kindern zusammen zu turnen sind willkommen. Die Gruppe trifft sich an jedem Montag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr in der Turnhalle der Schule in Kirchlinteln. Mehr Infos unter der Telefonnummer 0 42 31 / 93 11 50 oder auf der Vereinshomepage www.tsv-kirchlinteln.de.