In letzter Zeit war es still um Dorkas Kiefer (Szene aus Sven Unterwaldts Komödie "Siegfried", 2005) - sie ist nun zum zweiten Mal Mutter! (SAT.1 / Constantin Film)

Nun ist klar, warum es so lange still war um die Schauspielerin Dorkas Kiefer: Sie freut sich zum zweiten Mal über Nachwuchs. Ihre Tochter Emmi erblickte am 1. Mai gesund und wohlbehalten das Licht der Welt. Auf Instagram schrieb sie gestern: „Seit dem 1. Mai 8:20 Uhr ... ist unser Glück perfekt ... die kleine Emmi ist endlich gesund bei uns gelandet.“ Darüber postete der ehemalige „Unter uns“-Star ein Bild von einer glücklichen Löwenfamilie.

Unter verschiedenen Hashtags wie „schockverliebt“ oder „mamalove“ drückte sie ihre Freude über das zweite Kind auf Instagram aus. Sie scheint mit der Kinderproduktion nun am Ende zu sein, wie das Stichwort „#produktionabgeschlossen“ vermuten lässt.

Am 14. Januar besuchten Dorkas Kiefer, ihr Partner Sascha und Söhnchen Sam die Premiere des Films "Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft" - Töchterchen Emmi ist schon mit dabei. (Andreas Rentz/Getty Images for Sony Pictures)

Zusammen mit ihrem Freund Sascha Hauck (47) hat die 45-Jährige bereits den vierjährigen Sohn Sam, der 2013 auf die Welt kam. Mit ihrem Partner ist die Schauspielerin („Heldt“) seit 2010 zusammen, nachdem sie sich auf dem Weihnachtsmarkt an einem Glühweinstand kennengelernt hatten.