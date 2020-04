Auch nach "9 Tage wach" will sich Schauspieler Eric Stehfest mit Sucht und Abhängigkeit beschäftigen. Dazu plane er nun mit der UFA Fiction ein neues Serienkonzept. (Sascha Steinbach / Getty Images)

Mit seinem Bestseller „9 Tage wach“ und dem darauf basierenden gleichnamigen Film machte der Schauspieler Eric Stehfest auf die Themen Sucht und Abhängigkeit aufmerksam. Nun plant der 30-Jährige ein neues Konzept für eine Serie, die sich ebenfalls damit auseinandersetzt. Wie Stehfest im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärte, habe er sich dafür mit der UFA Fiction zusammengetan. „Seit einigen Monaten entwickeln wir nun diese Serie, die nun auch die Größe und den Rahmen bekommt, den sie verdient“, so der Schauspieler.

Bereits 2016 startete Stehfest mit seiner Produktionsfirma „Station B3.1“ eine 16-teilige Kurzfilm-Reihe über Sucht und Abhängigkeit, die allerdings nicht zu Ende geführt wurde. Acht Teile sind bisher auf YouTube verfügbar. „Wir haben auch noch einen neunten Film gedreht. Aber danach hatte ich irgendwie Angst, weiterzumachen. Ich bin in einen Perfektionismus gerutscht“, so Stehfest. „Als ich erst mal nichts mehr machen konnte, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach noch mal von vorne anfangen und daraus ein richtiges Serienkonzept machen sollten.“

ProSieben zeigt am Sonntag, 15. März, 20.15 Uhr, die Verfilmung des Bestsellers „9 Tage wach“ mit Jannik Schümann in der Hauptrolle. Der Film erzählt auf Basis des Romans die jahrelange Crystal-Meth-Abhängigkeit von Eric Stehfest. Im Anschluss folgt die Dokumentation „Dropout - Die Doku mit Eric Stehfest“, in der sich der 30-Jährige auf die Spuren seiner Vergangenheit macht und sich mit Menschen unterhält, die mit der Droge zu tun hatten oder haben.