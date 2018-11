Beginn ist um 20 Uhr. Eine musikalische Vorbildung ist nicht unbedingt erforderlich. Wichtiger ist die Freude daran, zu singen und die Bereitschaft, regelmäßig an den Proben teilzunehmen. Niemand muss vorsingen, und jeder entscheidet selbst, ob er nach dem „Schnuppern“ weitersingen möchte. Mitzubringen ist neben der Freude am Singen vor allem gute Laune.

Mit einem Repertoire aus Pop, Gospel, Schlager und Jazz sowie einer jungen, engagierten Chorleiterin sucht der Chor weitere singbegeisterte Männer oder Frauen, die eine Männerstimme übernehmen, nahezu jedes Alters. „Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Singen die psychische und körperliche Gesundheit fördert“, beschreibt Chormitglied Eric Ridder. Immunsystem, Herz-Kreislauf-System und Lunge werden gestärkt und auch der Hormonhaushalt profitiert. Und nicht nur der Körper, sondern auch die Psyche erfährt positive Effekte: „Singen fördert das Selbstbewusstsein und hilft bei der Stressbewältigung. Insgesamt macht es glücklich und führt zu mehr Zufriedenheit“, gibt Eric Ridder weiter, was viele Studien belegen.

Um diese Effekte zu erzielen, müsse man kein Profi-Sänger sein: Auch bei Hobby-Sängern konnten die Auswirkungen beobachtet werden. „Dennoch schadet ein bisschen Know-how nicht“, weiß Ridder. Die richtige Atemtechnik spielt eine große Rolle, um beste Ergebnisse für die Gesundheit und einen schönen Klang zu erzielen. Während Laien gern in den Brustkorb atmen, wissen Profis, dass sie in den Bauch atmen müssen. Auf diese Weise drückt das Zwerchfell die Lungenflügel nach unten und in der Lunge wird Platz für viel Luft. Dabei wird der Brustkorb entspannt und die Rückenmuskeln gekräftigt.

„Leider trauen sich immer weniger Menschen, aktiv zu singen. Sei es in einem Chor oder im Alltag“, hat Eric Ridder beobachtet. Dabei komme es nicht darauf an, ein großer Star auf der Bühne zu werden, sondern einfach, in den Genuss der Nebenwirkungen zu kommen. Beim Singen in der Gruppe komme das angenehme Miteinander hinzu.

„Swing Affair“ probt jeden Mittwoch im Gemeindehaus der evangelischen Friedenskirche in Scharmbeckstotel, Brockenacker 50. Alle weiteren Fragen beantwortet das Chormitglied Eric Ridder gerne per E-Mail unter der Adresse ericridder59@gmail.com. Informationen über den Chor gibt es darüber hinaus auch unter www.swing-affair-ohz.de im Internet. Der Chor würde sich über viele neue Gesichter freuen.