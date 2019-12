Es wird weiter verhandelt

Noch nie hat eine Weltklimakonferenz so lange überzogen

Noch nie hat eine Weltklimakonferenz ihre Beratungen so lange überzogen wie in diesem Jahr. Am Morgen wurde in Madrid weiter verhandelt - mehr als 36 Stunden nach dem ursprünglich geplanten Ende.