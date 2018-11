Spieltag ein neues Rekordteilnehmerfeld erreicht werden konnte, wurde dieser Rekord an diesem Spieltag schon wieder gebrochen. Insgesamt fanden sich 20 Teilnehmer im Vereinsheim ein. „Wir sind total überwältig über die Resonanz. Von Spieltag zu Spieltag finden sich immer mehr Spieler ein, und jedes Mal sieht man auch neue Gesichter, die dann immer wieder dabei sind“, freut sich Frank Kruse, 2. Vorsitzender des SSV Weserdeich. „Es freut uns sehr, dass auch immer mehr auswärtige Spieler die Termine der Spieltage fest in ihrem Kalender berücksichtigen“, so Kruse weiter.

Aufgrund des großen Teilnehmerfeldes wurde in der Vorrunde in vier Gruppen zu je fünf Spielern gespielt. Die Gruppen wurden vor Ort ausgelost. In der Gruppe A sicherte sich Andreas Janßen aus Eckfleth den Gruppensieg, wobei er alle vier Gruppenspiele gewinnen konnte. Ihm folgten Marco Vahlenkamp und Martin Schniebs, beide aus Nordenham, in die K.o.-Runde. Den letzten Platz aus der Gruppe A sicherte sich dann Torben Treulter aus Berne.

In der Gruppe B setzen sich Sven Tönnies aus Berne vor Martin Stelzenau aus Elsfleth, Nils Lohmann aus Eckfleth und Georg Bokelmann aus Berne durch.

Eine Hammergruppe war die Gruppe C, in der sich Nils Geerken aus Eckfleth durchsetzen konnte. Er gewann alle seine Gruppenspiele. Jörg Wöhrmann aus Lesum, Alex Preen aus Berne und Mike Rybarczik aus Farge konnten sich in dieser Gruppe ebenfalls für die K.o.-Runde qualifizieren. Zu erwähnen ist, dass Nils Geerken gleich in seinem ersten Gruppenspiel das Maximum von 180 erreichte.

In der Gruppe setzte sich etwas überraschend Frank Kröger aus Berne durch, der auch alle seine Gruppenspiele gewinnen konnte. Zudem qualifizierten sich Frank Kruse und Torben Genz, beide aus Berne, sowie Udo Borchers aus Elsfleth für die K.o.-Runde.

Auch im Achtelfinale waren die Spiele sehr eng, und alle Teilnehmer zeigten dort eine gute Leistung. Hier setze sich dann Mike Rybarczik (gegen Andreas Janßen), Alex Preen (gegen Marco Vahlenkamp), Martin Schniebs (gegen Jörg Wöhrmann), Nils Geerken (gegen Torben Treutler), Sven Tönnies (gegen Udo Borchers), Martin Stelzenau (gegen Torben Genz), Frank Kruse (gegen Nils Lohmann) und Frank Kröger (gegen Georg Bokelmann) durch und konnten sich somit für das Viertelfinale qualifizieren.

Dort kam es dann schon zu echten Kracher-Partien mit sehr guten Leistungen. Letztendlich qualifizierten sich Martin Schniebs (gegen Nils Geerken), Alex Preen (gegen Mike Rybarczik), Martin Stelzenau (gegen Sven Tönnies) und Frank Kröger (gegen Frank Kruse) für die Vorschlussrunde. In dem ersten Halbfinale standen sich die beiden Überraschungen Frank Kröger und Martin Stelzenau gegenüber. Martin Stelzenau setzte sich durch und qualifizierte sich für das Finale. Im zweiten Halbfinale standen sich Martin Schniebs und Alex Preen gegenüber, der sich dann in einem hochspannenden Spiel durchsetze und sich ebenfalls für das Finale qualifizierte. In einem sehr spannenden Finale setzte sich dann Alex Preen gegen Martin Stelzenau durch, der seine Matchdarts nicht verwandeln konnte.

„Der Spieltag war der bisherige Höhepunkt der offenen Vereinsmeisterschaft mit einem Rekordteilnehmerfeld, und wir sind mehr als zufrieden mit der Entwicklung, die mittlerweile so stark gewachsen ist, dass man sich Gedanken machen muss, um allen gerecht zu werden“, so Frank Kruse.

Am Freitag, 23. November, findet der letzte Spieltag der 2. Offenen Steeldartsvereinsmeisterschaft statt. Dort können in diesem Jahr letztmalig Punkte gesammelt werden, um sich für das große Finale im Dezember zu qualifizieren. Hierfür haben sich bereits jetzt Martin Stelzenau, Ingo Gronenberg, Martin Schniebs und Mike Rybarczik qualifiziert. Um die letzten sechs Plätze streiten aktuell noch acht Spieler. Es ist also auch für Spannung am letzten Spieltag gesorgt.

Spieler oder auch Sponsoren sind jeden Freitag ab 19:30 Uhr im Vereinsheim herzlich willkommen. Für die Beantwortung von Fragen und für nähere Informationen steht der 2. Vorsitzenden, Frank Kruse, unter der Rufnummer 01 51 / 16 30 59 42 oder unter www.ssv-weserdeich.de zur Verfügung.