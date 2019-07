August, wird im Rahmen des

Musik- und Kulturfestivals SummerSounds in der Bremer Neustadt zwischen dem Südbad und der Bremer Shakespeare Company in die Pedale getreten. Dann findet bereits zum sechsten Mal das Bremer Lastenradrennen statt. Es werden noch abenteuerlustige Teilnehmer gesucht, die sich dem kniffligen und rasanten Rennen auf dem Lastenrad stellen. Der Parcours ist mit thematisch passenden Hindernissen ausgestattet. Die Strecke muss während des Rennens mehrfach umrundet werden – am Ende gewinnt derjenige, der am schnellsten und gewissenhaftesten die gestellten Kurieraufgaben erledigt. Auf die Gewinner warten diverse Preise.

Von Lastenradneulingen bis zu Profis sind alle Bremer und deren Gäste eingeladen. Interessierte können mit ihren eigenen Lastenrädern fahren, sofern diese für den Transport größerer Ladungen ausgestattet sind. Für diejenigen, die kein eigenes Gefährt haben, werden bei der Veranstaltung nach vorheriger Anmeldung Leihfahrräder in begrenzter Anzahl zur Verfügung gestellt.

Gefahren wird mit pedalgetriebenen Lastenrädern. Damit das Rennen fair bleibt und allen Spaß macht, starten zweirädrige Lastenräder und solche mit mehr als zwei Rädern in unterschiedlichen Klassen. Der erste Durchlauf beginnt um 14 Uhr. Anmeldungen sind noch bis zum 1. August möglich. Das Anmeldeformular für den Wettbewerb gibt es im Internet unter www.bremen.de/leben-in-

bremen/bike-it/lastenradrennen-2019.