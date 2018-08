Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. (Nutza und Klaus Hinrichsen, Klaus Hinrichsen)

November ihre sechste große Ausgabe erlebt, dann ist es gleichzeitig das letzte Mal, dass das bewährte Organisationsteam Angela Hillen, Meike Saalfeld und Dirk Wieting das Programm zusammengestellt hat. „Weil das unsere letzte ‚Plattdüütsche Week‘ sein wird, haben wir uns bemüht, nochmal richtig Gas zu geben“, beschreibt Dirk Wieting den Anspruch. Seine Amtszeit als Plattdeutsch-Beauftragter läuft zum Jahresende aus, und er hat längst erklärt, dass er nicht weitermachen will.

Das Konzept der Aktionswoche hat sich nicht geändert. Zur Eröffnung am Freitag, 9. November, um 19 Uhr wird Ohnsorg-Schauspielerin Sabine Kaack im Rathaus aus ihrem Buch „Över't Land“ lesen. Margrit Wöbse und Meike Dunkel von der Musikschule Delmenhorst gestalten den Abend musikalisch, außerdem wird im Rahmen der Veranstaltung zum dritten Mal der „Platt Ganter“ verliehen.

Weil der Nachmittag „Koffie, Koken, Kortgeschichten“ bei der plattdüütschen Week 2016 so gut gelaufen ist und innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, wird es am Mittwoch, 14. November, um 14.30 Uhr im Atlas Airfield Restaurant eine Neuauflage geben. Erneut tragen die Vorleserinnen und Vorleser der vier Plattsnacker-Gruppen in Ganderkesee ihre schönsten Geschichten vor.

Höhepunkt und Abschluss der Aktionswoche für die plattdeutsche Sprache ist am Sonnabend, 17. November, die „Gala Platte“ bei Backenköhler in Stenum. Mit dabei sind unter anderem der „swatte Ostfriese“ Keno Veith, der mit einem You-Tube-Video bekannt wurde, das Duo Lui und Fiete, das die Gäste bereits vor sechs Jahren von den Stühlen riss, Comedian Lars Brodersen, die Sänger Nina Arena und Rüdiger Engel, die bekannte Musical-Melodien „op Platt“ interpretieren, der „Beschwerdechor“ De Meckerkring aus Oldenburg sowie die beiden Poetry-Slammer Annika Blancke und Helge Albrecht, die mit eigenen Texten über die Themen des Lebens philosophieren und laut Wieting gegenwärtig zu den Shooting-Stars der Szene gehören.

Ohnsorg-Schauspielerin Sabine Kaack (links) eröffnet die Plattdüütsche Week, zur „Gala Platte“ kommen unter anderem der „swatte Ostfriese“ Keno Veith sowie das Duo Lui & Fiete. (Thomas Leidig)

Gespannt sein dürfen die Besucher auch auf das plattdeutsche Musikprojekt „Platt Slag“, das Carsten Schulte und Jan Frerichs von der Musikschule Ganderkesee mit Ganderkeseer Jugendlichen realisieren. „Die Idee ist unter anderem, einen Song aus den Charts plattdeutsch zu interpretieren“, sagt Jan Frerichs. Interessierte Schüler der Klassen fünf bis zwölf, die daran teilnehmen möchten, können sich bis zum 24. August bei Meike Saalfeld, Telefon 0 42 22 / 4 46 10, oder per E-Mail an m.saalfeld@ganderkesee.de anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos. „Vor vier Jahren hatten wir ein Theaterprojekt, vor zwei Jahren ein Filmprojekt, das mit drei Preisen ausgezeichnet worden ist. Und die Aktiven, die damals dabei waren, sind auch heute noch teilweise als Schauspieler oder Filmer aktiv“, hofft Wieting, mit dem Musikprojekt einen ähnlich nachhaltigen Erfolg zu generieren.

Die bewährten Lese-Wettbewerbe sowie Vorstellungen in Grundschulen und Kindergärten runden das Programm ab. „Eigentlich haben wir in den vergangenen zwölf Jahren alles nach Ganderkesee geholt, was in der plattdeutschen Szene Rang und Namen hat – mit einer Ausnahme: Ina Müller“, blickt Wieting zurück. Doch die sei – selbst in den Anfangsjahren – schlicht zu teuer gewesen. Die Plattdüütsche Week werde es aber auch nach der Ära Hillen/Wieting weiter geben, versichert Meike Saalfeld, die als Organisatorin erhalten bleiben wird. Gegenwärtig befinde sich die Gemeinde in aktiven Gesprächen auf der Suche nach einem neuen Plattdeutsch-Beauftragten. „Doch die Fußstapfen sind nicht klein. Das vereinfacht die Suche nicht gerade“, gesteht Saalfeld.

Der Vorverkauf für die Plattdüütsche Week beginnt am Sonnabend, 1. September, um 9 Uhr wie immer in der Regio-VHS. An diesem Tag werden Hillen, Saalfeld und Wieting zwei Stunden lang persönlich vor Ort sein, um die dringendsten Kartenwünsche zu erfüllen.