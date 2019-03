Porträt

Nordhesse mit viel Gelassenheit: Commerzbank-Chef Zielke

Berührungspunkte zur Deutschen Bank gab es in der Karriere von Martin Zielke immer wieder: Der gebürtige Nordhesse begann seine Laufbahn als Banker ganz klassisch mit einer Lehre am Schalter der Deutschen Bank in Kassel.