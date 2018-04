Ziel des jährlichen Kita-Ausflugs der Evangelisch-Lutherischen Kindertagestätte „Arche Noah“ in Nordwohlde war dieses Mal der Waldspielplatz am Heiligenberg in Bruchhausen-Vilsen. Für die Anreise hatte sich die Kita-Leitung etwas Besonderes auagedacht: die Museums-Eisenbahn. So machte sich die 40-köpfige Gruppe, groß wie klein, im historischen Gefährt auf den Weg. Nach der Ankunft auf dem Spielplatz gab es dann ausgiebig Zeit zum Spielen und Erkunden.