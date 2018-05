Hat das Amt der WADA-Präsidentin im Blick: Linda Helleland. Foto: Valentin Flauraud (dpa)

Die Amtszeit des Briten Craig Reedie läuft im nächsten Jahr ab. Nach den WADA-Regeln wird der kommende Präsident von der Politik bestimmt werden. Reedie war 2014 als Vertreter des Sports für das höchste WADA-Amt bestimmt worden.

„Die WADA braucht mehr Unabhängigkeit, Transparenz und Demokratie“, begründete Helleland, die Ministerin für Jugend und Gleichstellung in Norwegen ist, warum sie kandidieren will. Helleland hatte sich unter anderem kritisch über die Aufarbeitung des russischen Doping-Skandals im Zusammenhang mit den Doping-Manipulationen bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi geäußert. (dpa)