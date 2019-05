Die nostalgischen Wagen der Ausfahrt ADAC-Oldtimer-Klassik rollen von Delmenhorst aus durch die Region, darunter Ganderkesee, Brettorf, Neerstedt, Dingstede und Bürstel. (Ingo Moellers)

Sommerzeit ist Oldtimer-Zeit. Die Saison der spektakulären historischen Fahrzeuge ist auch in der

Region schon in vollem Gange. Das Highlight und Publikumsmagnet ist dabei seit Jahren die Ausfahrt ADAC-Oldtimer-Klassik „Rund um die Hünengräber“. Die letzten Vorbereitungen zu der Fahrt laufen auf Hochtouren. Am Sonntag, 2. Juni, rollen dann die nostalgischen Fahrzeugschätze an den Start. Von Delmenhorst aus steuern die Piloten viele Ziele in der Umgebung an. Zuschauer am Start und an der Strecke bekommen viel zu sehen.

Der Ortsclub Delmenhorst im ADAC stellt das Ereignis wie schon in den Vorjahren wieder auf die Beine. Start und Ziel der Ausfahrt ist dabei das Mercedes-Benz Autohaus Mock an der Syker Straße 267 bis 275. Die Wagen können dort beim Start ab 13 Uhr begutachtet werden. Es dauert rund eine Stunde, bis alle Fahrzeuge den Startpunkt und später die jeweiligen Streckenposten passiert haben.

Rund 70 Fahrzeuge nehmen an der Ausfahrt teil. Der Wagen mit dem ältesten Baujahr stammt von 1934. (Janina Rahn)

Die beste Gelegenheit zum Schauen und Fachsimpeln bietet sich dem Publikum auf dem

Gelände des Delmenhorster Autohauses nach Ende der Ausfahrt bis zur Siegerehrung für die verschiedenen Prüfungen. Die Zieleinfahrt wird zwischen 15.45 und 16.30 Uhr erwartet. Die Siegerehrung erfolgt ab 18.30 Uhr.

Rund 70 Fahrzeuge rollen zu der Ausfahrt an. Das jüngste Baujahr ist 1994, das älteste 1934. Bestaunen kann man zum Beispiel einen schnittigen Porsche Carrera 911, einen Jaguar XK150S von 1958 im Stil des alten Hollywood, eine futuristsche Corvette C 3 von 1979 und andere spektakuläre Fahrzeuge.

Start- und Zielpunkt der Ausfahrt ist das Delmenhorster Autohaus Mock, wo das Publikum Gelegenheit hat, die historischen Schätze zu begutachten und zu fachsimpeln. (Ingo Moellers)

Die Ausfahrt wird in diesem Jahr erstmals in zwei Gruppen durchgeführt. In der touristischen Gruppe sind die Teams, welche die rund 90 Kilometer lange Ausfahrt nur nach einen sogenannten

Bordbuch fahren und dabei keine Orientierungsaufgaben bewältigen müssen. Die zweite Gruppe ist

die sporttouristische, die sich der

etwas anspruchsvolleren Prüfung mit Orientierungsaufgaben stellt. Die sporttouristischen Pilotenteams erhalten sechs Routenskizzen, welche jeweils auf dem kürzesten Weg zu fahren sind. Um hohe Geschwindigkeiten geht es dabei nicht, sondern darum, die ideale Route zu finden und alle

Kontrollpunkte zu passieren. Die

Durchschnittsgeschwindigkeit der chromblitzenden Raritäten beträgt übrigens rund 30 km/h.

Außerdem werden sogenannte Sollzeitprüfungen durchgeführt, die nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Zuschauer stets kurzweilig sind. Die erste Sollzeitprüfung muss bereits am Startpunkt auf dem Gelände des Autohauses Mock absolviert werden. Die Teams haben dabei eine sehr kurze Strecke genau in sieben Sekunden zu absolvieren. Gestartet wird durch das Passieren einer Lichtschranke. Innerhalb der vorgegebenen Zeit sollten die Wagen dann die passieren, wo die Zielzeit genommen wird. Gewertet wird auf eine Zehntelsekunde genau. Am Ende der kurzen Strecke ist ein Großdisplay aufgebaut, auf dem sofort die gefahrene Zeit für Teilnehmer und Publikum sichtbar ist. So gibt es Jubel bei den Teams, oder aber Entsetzen über die zu viel oder zu wenig abfahrenden Sekunden – eine Gaudi für alle Beteiligten.

Die zweite Sollzeitprüfung

findet ab 13.25 Uhr am Standort

Im Lekkerland in Ganderkesee statt. Eine Stempelkontrolle findet außerdem ab 15.30 Uhr im Seniorenheim Hildegard-Stift statt. Diese Streckenpunkte eignen sich ebenfalls gut für Publikum.

Ab 15.45 Uhr werden die ersten Fahrzeuge auf dem Gelände des Delmenhorster Autohauses zurückerwartet. Dort können die Teilnehmer noch einmal die Idealstrecke begutachten und sich auf ein gemütliches Beisammensein mit Kaffee und Kuchen freuen. Die Ergebnisse werden rund 30 Minuten nach Ankunft des letzten Teams ausgehängt. Dann erfolgt die

Ehrung der erfolgreichsten Teams.

In vergangenen Jahr wurde die lange als Oldtimer-Rallye bekannte

Ausfahrt in das Format einer

touristischen Ausfahrt verwandelt. Die Veränderung kam zugleich mit einem Wechsel im ehrenamtlichen Organisationsteam des ADAC- Ortsclubs. Der langjährige Fahrtleiter und Organisator Karl-Heinz Meyer wurde damals von Uwe Huntemann abgelöst, der nun-

mehr seit 50 Jahren Mitglied im ADAC-Ortsclub und als Rallye-

Pilot mit jeder Menge Erfahrung für die Aufgabe gerüstet ist.

Die ADAC-Oldtimer-Klassik ist die größte Veranstaltung im Jahreslauf des aktiven Delmenhorster Ortsclubs unter dem Vorsitz von Dr. Wolfgang Schmidt. Rund 60 Mitglieder zählt der seit 1951 bestehende Verein. Gesellige Abende, Ausfahrten und gemeinnützige Arbeit gehören zu seinem Terminkalender. Vor allem die Unterstützung der Verkehrserziehung in Schulen nimmt breiten Raum ein.

Weitere Infos gibt es online unter www.oc-delmenhorst.de.