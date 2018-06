30 Uhr am Autohaus Mock. Zuschauer sind zu der nostalgischen Ausfahrt, die vom ADAC-Ortsclub Delmenhorst ehrenamtlich organisiert wird, willkommen.

Dass die Oldtimer wieder ­rollen, ist eine gute Nachricht. Denn 2017 musste die beliebte Rallye „Rund um die Hünen­gräber“ des ADAC-Ortsclubs Delmenhorst ausfallen. Der langjährige Fahrtleiter und Organisator Karl-Heinz Meyer suchte damals ­vergeblich einen Nachfolger. Die Lücke schloss sich, als sich Uwe Huntemann Anfang 2018 bereit erklärte, die Leitung zu übernehmen.

Diese Lösung war nahe­liegend, denn Huntemann und Meyer bilden zusammen ein höchst erfolgreiches Oldtimer- Rallye-Team. „Karl-Heinz Meyer ist mein Beifahrer und zusammen belegen wir oft die vorderen Plätze bei den Ausfahrten“, sagt Uwe Huntemann, der ­bereits seit 49 Jahren Mitglied im ADAC-Ortsclub und mit ­jeder Menge Erfahrung für die bevorstehende Aufgabe gerüstet ist. In den 1970er- und 80er-Jahren nahm er sogar an sportlichen Rallyes durch ganz Europa teil. Später war seine Ehefrau Ingrid mit von der Partie. In den Sommermonaten waren die beiden oft jedes Wochenende mit dem fahrbaren Untersatz auf Tour. „Wir sind sehr froh, dass wir Uwe Huntemann für die Fahrtleitung gewinnen konnten“, sagt der Vorsitzende des Ortsclubs, der Verkehrsrechtanwalt und Notar Dr. Wolfgang Schmidt.

Unter ihrer Leitung hat

der Verein einige Änderungen an der Oldtimer-Ausfahrt er­-

ar­beitet. Diese Modifizierungen schlagen sich auch in einem ­neuen Namen wieder: Statt ADAC Oldtimer Rallye heißt es nun ADAC Oldtimer Klassik. Die altbekannte Zusatzbezeichnung „Rund um die Hünengräber“ bleibt aber bestehen, denn auch bei der 15. Veranstaltung führt die Strecke zu einigen der imposanten steinzeitlichen Stätten in der Wildeshauser Geest.

„Aber wir beschränken uns auf eine touristische Ausfahrt und bieten keine zusätzliche sportliche Fahrt an. Unserer Erfahrung nach macht das erstere den meisten Teilnehmern mehr Spaß und es ist organisatorisch auch besser zu bewältigen“, schildert Uwe Huntemann. Auch die Anzahl der Oldtimer ist ­geringer. Waren sonst rund 120 Fahrzeuge am Start, dürfen dieses Mal rund 60 Wagen mitfahren. Trotzdem ist der Aufwand für die ehrenamtlichen Organisatoren enorm. Rund 35 Ehrenamtliche aus dem Ortsclub sind vor Ort, um zu helfen, Zeiten zu stoppen, in Zusammenarbeit mit dem Hotel und Restaurant Thomsen für Verpflegung zu ­sorgen und vieles mehr. Uwe Huntemann selbst ist seit Anfang des Jahres mit viel Engagement mit der Veranstaltung befasst.

Der Start der ADAC Oldtimer Klassik ist am Autohaus Mock an der Syker Straße in Delmenhorst. Ab 11 Uhr sammeln sich dort die chromblitzenden Raritäten. „Wir haben zum Beispiel einen Rolls Royce aus dem Jahr 1975 und einen Chevrolet von 1958. Die ältesten Fahrzeuge sind ein Mercedes Benz von 1950 und ein Daimler-Benz von 1951“, freut sich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Schmidt. Zuschauer sind willkommen, die nostalgischen Fahrzeuge auf dem ­Gelände des Autohauses zu begutachten und dem Startschuss um 13.30 Uhr beizuwohnen.

Vom Autohaus Mock aus ­fahren die Oldtimer mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h auf einer rund

70 Kilometer langen Rundtour über Landstraßen nach Ganderkesee, Groß Ippener und wieder nach Delmenhorst. Zwei Sollzeitprüfungen stehen dabei an, bei denen die Oldtimerpiloten nach zeitgenauem Fahren ­bewertet werden. Außerdem ­navigieren Fahrer und Beifahrer nach einem Bordbuch mit ­Streckenbeschreibungen. Die Tour muss für die Wertung möglichst fehlerfrei gefunden werden. Zur Überprüfung sollen die Teams unterwegs Stempel einholen oder Schilder finden, deren Aufschriften notiert werden. Falls auf der Tour eine Panne passiert, fährt übrigens der ADAC-Engel im Ruhestand, Heinz Krock, ebenfalls in einem Oldtimer mit.

Ein besonderer Zwischenstopp wird ab 15.30 Uhr in der Altenresidenz Hildegardstift in Hespenriede eingelegt. „Wir steuern jedes Mal ein Seniorenheim an. Die Bewohner dort freut es, die historischen Fahrzeuge zu sehen. Sie helfen gerne ein bisschen mit und geben Stempel aus“, sagt Uwe Huntemann. Ab 15.40 Uhr werden die ersten ­Oldtimer dann im Ziel erwartet, das wieder beim Autohaus Mock liegt. Etwa um 18 Uhr erfolgt die Sieger­ehrung der fehlerfreiesten Fahrten in fünf Fahrzeug-­Altersklassen. Wie auch an allen anderen Stationen ist Publikum herzlich willkommen. Bis 18.30 Uhr werden die chromblitzenden Karossen noch auf dem ­Gelände des Autohauses zu besichtigen sein, dann klingt die Ausfahrt „Rund um die Hünengräber“ aus.

Die ADAC Oldtimer Klassik ist die größte Veranstaltung im ­Jahreslauf des aktiven Delmenhorster Ortsclubs. Rund 60 ­Mitglieder zählt der seit 1951­ bestehende Verein. Gesellige Abende, Ausfahrten und gemeinnützige Arbeit gehören zu seinem Terminkalender. Vor ­allem die Unterstützung der Verkehrserziehung in den Schulen nimmt breiten Raum ein.