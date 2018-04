Große Sorge um Schlagerstar Vanessa Mai: Die 25-Jährige verletzte sich bei einem Sturz während einer Konzertprobe schwer am Rücken. (Mohssen Assanimoghaddam/Getty Images)

Große Sorge um Vanessa Mai: Die Schlagersängerin hat sich bei einer Konzertprobe am Samstag in Rostock schwer verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das geplante Konzert wurde kurzfristig abgesagt, über den aktuellen Gesundheitszustand der 25-Jährigen ist nichts bekannt.

Wie „Bild“ unter Berufung auf das Management der Künstlerin berichtet, habe Mai sich bei einem Sturz während einer Tanzeinlage „schwer am Rücken verletzt“ und für einen Moment das Bewusstsein verloren. Ein herbeigerufener Nozarzt musste die Sängerin künstlich beatmen. Im Anschluss sei sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert worden. Über die genaue Diagnose zu Mais Verletzung ist noch nichts bekannt.

Nach Veröffentlichung ihres Albums "Regenbogen" befand sich Vanessa Mai zuletzt auf gleichnamiger Tour. (2017 Sandra Ludewig / Ariola / Sony)

Aktuell befindet sich Vanessa Mai mit ihrem neuen Album „Regenbogen“ auf Tour. Für die nächsten Wochen waren Auftritte in Düren (4. Mai), Oldenbourg (5./6. Mai), Bielefeld (7. Mai), Leipzig (8. Mai) und Berlin (10. Mai) angesetzt. Ob diese nach Mais Unfall wie geplant stattfinden können, ist derzeit ebenfalls unklar.

Über die sozialen Medien drückten derweil bereits viele besorgte Fans ihre Anteilnahme aus. Eine Facebook-Nutzerin schrieb etwa: „Liebe Vanessa, ich wünsche dir von ganzem Herzen eine schnelle Genesung. Ich hoffe, dass du schnell wieder auf den Beinen stehst und dein Rücken wieder komplett gesund wird.“